A Rússia entrou na guerra do Irã?

Abbas Araqchi (E) e Vladimir Putin nesta segunda-feira (27), em Moscou. DMITRY LOVETSKY / POOL

China e Rússia costumam adotar posturas discretas em relação a suas relações com o Irã e suas atuações na guerra travada com EUA e Israel há dois meses, a serem completados nesta terça-feira (28).

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No caso chinês um dos poucos episódios que evidenciou sua participação, nos bastidores, foi a pressão para que o Irã aceitasse o cessar-fogo e sentasse à mesa de negociações em Islamabad.

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Pequim teria pedido ao Irã que mostrasse flexibilidade e ajudasse a reduzir a tensão com Washington.

A Rússia é mais explícita: nesta segunda-feira (27), o presidente Vladimir Putin ter recebido o chanceler iraniano Abbas Araqchi, depois de uma rodada de diálogo ter fracassado no final de semana.

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O Irã é importante fornecedor de drones Shahed para a Rússia, fundamentais na campanha aérea de Putin contra a Ucrânia.

Chama atenção Putin receber o ministro das Relações Exteriores — normalmente, essa deferência, na diplomacia, é reservada a pares: presidente recebe presidente, chanceler recebe chanceler.

A quebra de protocolo é um indicativo simbólico do apoio russo, em alto nível.

O Kremlin se ofereceu várias vezes para assumir o estoque do urânio do Irã, propondo armazená-lo ou reprocessá-lo em território russo. Trump teria rejeitado a oferta do presidente russo Vladimir Putin, querendo evitar que Moscou – que já é um líder global em energia nuclear – ganhe ainda mais influência.

Além disso, o Irã e a Rússia, mantêm uma parceria econômica, militar e política de duas décadas. Essa relação leva a acreditar que a Rússia forneceria ao regime iraniano informações de inteligência sobre a localização e movimentos de tropas, navios e aviões americanos.

A Rússia reconstruiu sua presença na região, sobretudo após a guerra na Síria. O Kremlin atua como mediador entre diferentes atores: mantém diálogo com Israel, Irã, Turquia e países árabes, e usa o conflito para se projetar como alternativa aos EUA.

Um conflito prolongado no Oriente Médio desvia foco americano da Ucrânia, consome recursos militares e políticos dos EUA e aumenta a pressão política interna sobre Washington.