Voos cancelados: como está a situação dos principais aeroportos no Oriente Médio

Aviões da Emirates estacionados na pista do Aeroporto Internacional de Dubai, em Dubai. FADEL SENNA / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Companhias aéreas de vários países do Oriente Médio seguem com operações de voos suspensas desde sábado (28) após o conflito envolvendo Estados Unidos, Israel e o território do Irã.

O site Hamad International Airport, em Doha (Catar), apresentava nesta segunda-feira (2) o painel de voos com praticamente todos os pousos e decolagens cancelados.

Painel de voos do Hamad International Airport Hamad International Airport / Reprodução

Nas redes sociais, o comunicado oficial informava que as operações permanecem suspensas até que a Autoridade de Aviação Civil do Catar anuncie a reabertura segura do espaço aéreo.

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Logo na página inicial do site do Zayed International Airport, aeroporto em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, uma mensagem aparece no topo: "Segunda-feira, 2 de março: Devido ao fechamento temporário do espaço aéreo dos Emirados Árabes Unidos, os passageiros com viagens programadas para hoje devem verificar diretamente com sua companhia aérea antes de se dirigirem ao aeroporto."

Página inicial do Aeroporto Internacional de Zayed. Zayed International Airport / Reprodução

Entretano, nas redes sociais, um card afirmava: "A Abu Dhabi Airports confirma que as operações foram parcialmente retomadas no AUH a partir de segunda-feira, 2 de março de 2026, em coordenação com as autoridades competentes e companhias aéreas parceiras. Recomenda-se que os passageiros consultem suas respectivas companhias aéreas para atualizações sobre os horários dos voos antes de se deslocarem ao aeroporto."

Também nos Emirados Árabes Unidos, o Sharjah Airport, localizado em Xarja, apresentava todos os seus voos cancelados.

Painel de voos do Sharjah Airport. Sharjah International Airport / Reprodução

O Aeroporto Internacional do Kuwait, em Farwaniya, a 16 quilômetros ao sul da Cidade do Kuwait, estava com todos os pousos e decolagens do painel de voo desta segunda-feira (2) e da terça-feira (3) cancelados. Ainda era possível ver os poucos voos que chegaram no aeroporto no domingo (1º).

Nas redes sociais, o aeroporto anunciou a retomada parcial dos voos: "A Autoridade Aeroportuária de Sharjah (SAA) anunciou a retomada limitada das operações de voo no Aeroporto Internacional de Sharjah, a partir desta noite (segunda-feira), seguindo um cronograma operacional definido e em estreita coordenação com as companhias aéreas e as autoridades competentes."

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O Bahrain Airport, localizado em Muharraq, cerca de sete quilômetros da capital, Manama, também teve seus voos afetados. No site ofical, a mensagem: "As operações de voo no Aeroporto Internacional de Bahrein (BIA) permanacem temporariamente suspensas devido ao fechamento do espaço aéreo do Bahrein. Continuaremos a fornecer atualizações assim que novas informações estiverem disponíveis". A mesma mensagem foi replicada nas redes sociais.

Registro da página oficial do aeroporto. Bahrain Airport / Reprodução