Vaticano pede, nominalmente, que Donald Trump interrompa guerra contra o Irã

Cargo de Parolin equivale ao de um primeiro-ministro ou chefe da diplomacia da Santa Sé. TIZIANA FABI / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, fez um apelo nominal ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para que interrompa a guerra contra o Irã no Oriente Médio.

Parolin — que foi um dos nomes mais cotados para o papado no conclave do ano passado — também pediu a Trump que "deixe o Líbano em paz", estendendo o recado ao governo de Israel.

A fala ocorreu nesta quarta-feira (18) durante o lançamento de um livro sobre o papa Leão XIV na Câmara dos Deputados da Itália. Na ocasião, o cardeal afirmou:

— Se Donald Trump estivesse aqui, eu lhe diria para parar (a guerra) o mais rápido possível, porque o perigo de escalada está sobre nós.

O que chama a atenção é a quebra de protocolo, já que o Vaticano costuma adotar posicionamentos mais genéricos. Esta foi uma das raras vezes em que uma alta autoridade da Igreja Católica dirigiu-se nominalmente a um presidente. O cargo de Parolin equivale ao de um primeiro-ministro ou chefe da diplomacia da Santa Sé.