Unilasalle entregará Honoris Causa a três irmãos lassalistas

Cerimônia será realizada no dia 14 de abril. La Salle / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A Universidade La Salle, de Canoas, realizará, no dia 14 de abril, a solenidade de outorga do título de Doutor Honoris Causa a três irmãos lassalistas que se destacaram por suas contribuições à educação e à missão da instituição.

Serão homenageados os irmãos João Renato Koch, Israel José Nery e Enrique García Ahumada. Segundo a universidade, a escolha reconhece trajetórias marcadas pelo compromisso com a formação humana, a produção de conhecimento, a arte e a difusão dos valores lassalistas no Brasil e no exterior. A cerimônia integra a programação especial de 50 anos da universidade.

Perfil dos Homenageados

Ir. João Renato Koch: Gaúcho, é um renomado pianista, organista, cravista, regente e arranjador. Possui especialização em Arte Sacra pelos Museus do Vaticano e foi responsável pela restauração de 50 obras da Galeria dos Superiores da Casa Geral dos Lassalistas, em Roma. Membro da Comissão de Arte Sacra da Arquidiocese de Porto Alegre, destacou-se por trabalhos na Capela São José (Canoas) e nas catedrais de Caxias do Sul, Novo Hamburgo e Santo Ângelo.

Ir. Israel José Nery: Possui mais de 70 livros publicados e centenas de artigos. Atuou como assessor da CNBB para as áreas de Catequese e Educação, além de ter ocupado a vice-presidência da RELAL (Região Latino-americana Lassalista) e da CLAR (Confederação dos Religiosos da América Latina e Caribe). Foi ainda um dos impulsionadores da missão lassalista em Moçambique.

Ir. Enrique García Ahumada: Natural do Chile, é referência em catequese na América Latina. Com carreira acadêmica consolidada e cerca de 30 livros escritos, o religioso é um pesquisador dedicado ao campo da Teologia da Educação e da Catequese, com participação ativa em diversas redes internacionais.