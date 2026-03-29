Um mês de guerra no Oriente Médio: quem está ganhando o conflito?

Escalada do conflito envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã e os impactos econômicos. - / UGC

Em qualquer guerra, a resposta mais humana possível é: ninguém está ganhando. Mas alguns estão perdendo mais do que outros. E há quem esteja se saindo melhor do que antes do conflito - e isso, em uma análise que leva em conta menos questões morais e mais estratégicas, há, sim, vencedores.

A guerra iniciada em 28 de fevereiro por Estados Unidos e Israel contra o Irã é menos sobre vitórias claras e mais sobre reposicionamento geopolítico. O resultado não se mede em território conquistado ou alvos destruídos, mas em capacidade de barganha, influência e resiliência.

Pense nos Estados Unidos. Há três caminhos possíveis: declarar vitória, construir uma narrativa de triunfo (Donald Trump é bom nisso, diga-se de passagem) e encerrar o conflito; opção dois, negociar algum tipo de acordo com o Irã, em que a república islâmica prometa reduzir o enriquecimento de urânio ou algo assim; ou, o terceiro caminho, escalar militarmente, com a mobilização já em curso para um ataque terrestre.



Há deslocamento de tropas da 82ª Divisão Aerotransportada, capaz de ser mobilizada em 18 horas para qualquer parte do mundo, além da presença de navios anfíbios como o USS Tripoli, com milhares de fuzileiros navais a bordo.

Nenhuma dessas opções, no entanto, garantirá vitória definitiva. Encerrar a guerra agora exigiria uma narrativa política: declarar, por exemplo, que o programa nuclear foi “obliterado”, por exemplo, como Trump fez na guerra de 12 dias do ano passado. Escalar implica enfrentar um território hostil: o território iraniano, como o Império Persa já mostrou, é de difícil conquista, sobretudo porque montanhoso. É uma fortaleza militar do ponto de vista geográfico.

Israel, por sua vez, teve ganhos táticos relevantes: atingiu líderes do governo dos aiatolás e reduziu capacidades operacionais de braços iranianos, como o Hezbollah. Mas não alcançou seu objetivo central: a queda do regime.



Ataques a instalações energéticas estratégicas, incluindo parte do maior campo de gás do mundo, não produziram recuo iraniano. Se, ali na frente, o regime permanecer de pé, a obsessão por buscar a bomba nuclear será reforçada.

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O Irã perdeu ativos estratégicos, infraestrutura e capacidade industrial. O regime está enfraquecido. Mas não colapsou. E, sobretudo, demonstrou capacidade de resistir, de escalar e de pressionar.

Ao descentralizar suas forças e dar autonomia a unidades com estoques próprios de armas, o governo sobreviveu. Não adiantou os EUA e Israel seguirem a tática de quebrar a cadeia de comando e controle. A hierarquia já não existia. Os iranianos estavam prontos há anos para essa guerra.



Somam-se a isso tecnologias de baixo custo, como os drones Shahed — os mesmos que deram vantagem à Rússia na guerra da Ucrânia —, evidenciando que o Irã não precisa de superioridade convencional para gerar impacto.

Mais do que isso: o Irã mostrou que, se pressionado, responde com ameaça a infraestruturas críticas regionais, como plantas de dessalinização que abastecem cidades inteiras no Golfo Pérsico. Um exemplo citado é Riad, capital da Arábia Saudita, que não resistiria uma semana sem água potável.

Mesmo enfraquecido, o país conquistou algo que não tinha antes da guerra: poder de barganha. Ao fechar o Estreito de Ormuz, passou a influenciar diretamente o fluxo global de energia — e, portanto, a economia mundial.

Enquanto isso, os países do Golfo são, provavelmente, os maiores perdedores.

Dependentes de estabilidade para turismo, negócios e exportações, tornaram-se reféns de uma realidade geopolítica que não controlam. O fechamento parcial do espaço aéreo, a queda no fluxo econômico e a ameaça constante a instalações de petróleo ilustram esse cenário.



E enfrentam um dilema: temem tanto um Irã fortalecido quanto um Irã colapsado — que poderia gerar uma guerra civil com efeitos regionais imprevisíveis, como tensões envolvendo curdos, balúchis ou fluxos massivos de refugiados.

A Europa, por sua vez, se distancia. A recusa em apoiar diretamente os Estados Unidos na reabertura do Estreito de Ormuz expõe fissuras na Otan. Convidados por Trump, os europeus optaram por não participar da operação.



Está muito claro que controlar — ou simplesmente ameaçar — a passagem de Ormuz significa ter influência sobre cerca de 20% do petróleo mundial. O Irã mostrou que pode, com recursos relativamente limitados, transformar esse ponto em uma arma estratégica.

O simples fato de minas navais terem sido encontradas — ainda que em número relativamente pequeno — já foi suficiente para restringir a navegação e elevar o risco global.

Então, quem está ganhando?