UFRGS planeja lançar Pacto pelo Enfrentamento ao Assédio e outras formas de Violência

Camila Hermes / Agencia RBS

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) planeja o lançamento do Pacto pelo Enfrentamento ao Assédio e outras formas de Violência. Segundo a reitora Marcia Barbosa, o objetivo é criar uma rede de ações para atuar na pauta de forma coletiva e plural.

As medidas englobam atividades de formação, prevenção e mudança na cultura institucional. O plano inclui capacitações sobre assédio para estudantes, docentes e técnicos-administrativos — formação que já foi ministrada para a Administração Central e gerências das unidades. Além disso, o pacto prevê a realização anual de um debate sobre o tema no Salão UFRGS e a incorporação do assunto em disciplinas ou seminários específicos sobre equidade, gênero e violência. Também haverá uma maior divulgação de projetos de extensão que já atuam no acolhimento e encaminhamento de vítimas.

No âmbito do acolhimento e proteção, a universidade focará no fortalecimento das equipes da Ouvidoria e da Corregedoria, com a expansão do atendimento presencial e virtual para todos os campi. Outras frentes incluem a criação de um Grupo de Trabalho (GT) para elaborar alterações no Código Disciplinar Discente — a serem enviadas ao Conselho Universitário (CONSUN) — e a instituição da política institucional “Bem-Viver na UFRGS: Prevenção e Combate às Violências”.

Para garantir a responsabilização e a transparência, será lançada uma campanha anual de comunicação social voltada a toda a comunidade acadêmica. O plano e a realização anual de pesquisas internas sobre assédio.