Trump brinca de Deus

Donald Trump. Jim WATSON / AFP

O morde e assopra de Donald Trump tem horário: depois de um dia de novas ameaças ao Irã, daquelas que parecem que o Armagedom se aproxima, fazendo disparar o preço do petróleo e derrubar mercados, ele recua. A mais recente dessas peripécias foi nesta segunda-feira (23).

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O presidente americano passou o final de semana fazendo o mundo disparar o cronômetro para um ataque à infraestrutura energética do Irã. O preço do barril Brent vinha oscilando entre US$ 105 e US$ 109, sendo que a máxima foi de US$ 109,68 (R$ 582,62), às 5h15. Às 7h, quando ele veio a público anunciar a trégua de cinco dias, o preço desabasse rapidamente até atingir US$ 91,89. Despencou mais de 13%.

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Tudo porque disse que os Estados Unidos e o Irã tiveram, ao longo dos dois últimos dias, "boas e produtivas conversas acerca da resolução total de nossas hostilidades no Oriente Médio". O Irã negou qualquer conversa. Mas não importa. No mundo de Trump, o que importa é abusar do poder de ocupar o trono do número 1.600 da Pennsylvania Avenue NW, para movimentar o mercado a seu bel prazer.

O fato é quase um detalhe. O que importa é o efeito.

Em poucas horas, o preço do petróleo fez o que mercados odeiam: reagiu à política.

Os países do Golfo prenderam a respiração, temendo um enxame de drones iranianos contra os sistemas de energia e água. O Estreito de Ormuz, por onde passa cerca de um quinto do petróleo mundial, voltou a ser ameaça concreta de bloqueio. A bolsa de Xangai viveu suas piores horas em quase um ano. O espaço aéreo sobre o Oriente Médio segue sendo um imenso vazio.

Tudo isso sem que, na prática, algo tenha mudado de forma estrutural. O mundo não era melhor ou pior antes de 28 de fevereiro, dia do ataque dos EUA e Israel contra o Irã. Nem o regime fundamentalista foi derrubado nem o Hezbollah, neutralizado, tampouco o programa nuclear "obliterado".

O conflito produziu mais ruído do que resultado.