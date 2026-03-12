Três embaixadores da União Europeia estarão em encontro na Federasul

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
A Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul) receberá três embaixadores da União Europeia — da Croácia, da Espanha e da Itália — para o 11º Encontro de Embaixadores. A agenda, programada para o dia 24, reunirá empresários e representantes diplomáticos para debater o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia.
O evento focará nas oportunidades que o tratado trará para o Estado e terá início com uma apresentação da Câmara de Comércio Brasil-Itália, conduzida pelo embaixador Alessandro Cortese e pelo CEO da Be8, Erasmo Battistella. À tarde, haverá um painel sobre o acordo Mercosul-UE com os embaixadores Alessandro Cortese (Itália), Juan José Escobar Stemmann (Espanha) e Ranko Vilovic (Croácia).
O encerramento contará com um diálogo sobre as “Oportunidades do Rio Grande do Sul”, entre o presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki, e representantes do South Summit Brazil.