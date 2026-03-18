Tratamento de esgoto e desperdício de água potável: dois golpes de uma só vez na autoestima de Porto Alegre

Marco legal do setor prevê universalização até 2033. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

A sete anos do prazo final para universalização do saneamento, Porto Alegre está longe do objetivo de ter 90% com coleta e tratamento de esgoto e 99% da população com água potável.

O trabalho feito pelo Instituto Trata Brasil em parceria com a GO Associados revela dois golpes na autoestima dos porto-alegrenses de uma só vez: só 60% do esgoto coletado é tratado em Porto Alegre. Ou seja, 40% do que é coletado ainda segue para o ambiente sem tratamento, sem considerarmos o que ainda não é coletado em redes adequadas.

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E temos uma perda absurda de água: 46,6% da água tratada é perdida, ou seja quase metade não chega à população. O ideal é até 25%.



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E por que não chega? São vários os motivos: alguns são inerentes ao sistema, há vazamentos em adutoras e redes e ligações irregulares. O documento tem 101 páginas. Porto Alegre aparece citada quatro vezes.

Recuamos 14 posições em relação a 2025.

O estudo utiliza estatísticas do Sinisa (Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico), declaradas pelas prefeituras ao Ministério das Cidades.

Os dados são de 2024. Como se sabe, esse foi um ano traumático para a capital gaúcha. A nossa grande enchente atingiu estações de tratamento de esgoto (ETAs), como do Sarandi e São João/Navegantes (esta em operação). Também o sistema de bombeamento de esgoto da Zona Sul foi severamente atingido, uma vez que fica situado à beira do Guaíba.

Essas infraestruturas estão sendo consertadas, e eventuais melhorias serão refletidas no próximo relatório. Mesmo assim, quando se olha apenas o dado de tratamento de esgoto, a cidade aumentou o processo de 52,42% em 2020 para 60,04% em 2024. Já a evolução do atendimento total de esgoto caiu de 91,48% para 72,35% no mesmo período.

Números são polêmicos - e a forma de se medir a percentuais de tratamento de esgoto e captação contam com diferentes fórmulas e variáveis. Mas está claro que o dado reforça um modelo de negócio que atrai investimento privado.

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Para cumprir a lei, municípios precisam investir pesado em infraestrutura, reduzir perdas de água, ampliar coleta e tratamento de esgoto e melhorar gestão. Exatamente onde Porto Alegre e os outros municípios estão falhando hoje. O Estado sozinho não dá conta.

Em outubro, a Câmara Municipal aprovou o projeto que autoriza concessão parcial do Dmae, sancionado pelo prefeito Sebastião Melo em novembro. O texto prevê que a captação e o tratamento da água permaneçam sob gestão pública. A distribuição de água, a coleta e o tratamento de esgoto e a manutenção das redes, justamente os temas onde a cidade mais peca, poderão ser operados por uma concessionária.

O saneamento básico é, talvez, a política pública com maior capacidade de impacto silencioso— é aquela que não dá voto. Quando funciona, ninguém percebe. Quando falha repercute na saúde. Menos esgoto tratado significa mais doenças intestinais e internações em hospitais. E perda de água aumenta o custo de quem paga. Ou seja, nós, a população.

Caminho para a concessão

Já foram retomados os estudos para a modelagem do negócio para a concessão parcial do Dmae. O diagnóstico está sendo feito pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). É a etapa em que serão apontadas as opções para: tempo de concessão, modelo de escolha do parceiro privado (maior valor de outorga ou menor tarifa), cronograma de obras

investimentos e indicadores de qualidade, *além das contrapartidas que serão recebidas pela Prefeitura e pelo Dmae. Depois, serão feitas audiências públicas, análise pelo TCE, publicação de edital e leilão. Será um caminho longo, isso se não houver decisões judiciais contrárias.

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