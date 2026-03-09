São Miguel das Missões sedia reunião nacional de secretários e dirigentes de Cultura

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
São Miguel das Missões será palco, entre os dias 9 e 12 de março, do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura. O evento, que integra a programação dos 400 anos das Missões Jesuíticas Guaranis, receberá a 1ª Reunião Ordinária Anual do grupo, reunindo gestores de todo o país.
Realizado em parceria com a Secretaria da Cultura do Rio Grande do Sul (Sedac), o encontro tem o objetivo de debater diretrizes culturais para o Brasil em um cenário de grande relevância histórica. A escolha do local promove a identidade missioneira e valoriza o único Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco no Sul do país.
O secretário-executivo do Ministério da Cultura (MinC), o gaúcho Márcio Tavares, cumpre agenda no evento e participará da mesa de abertura das atividades na terça-feira (10), às 9h.
Durante os quatro dias de programação, os secretários e dirigentes discutirão temas como a prestação de contas do Fórum, a composição da Comissão Intergestores Tripartite do Sistema Nacional de Cultura (CIT-SNC), a Política Nacional Aldir Blanc e o Ano Cultural China-Brasil. O encerramento será marcado pela consolidação da Carta de São Miguel das Missões, documento que expressará a visão conjunta dos gestores sobre as pautas prioritárias para a cultura nacional.