RGE recebe prêmio de melhor distribuidora de energia elétrica da região Sul; veja todos os vencedores 

A RGE foi eleita, pelo quarto ano consecutivo, como a melhor distribuidora de energia elétrica da região Sul no Prêmio Aneel de Satisfação do Consumidor 2025, concedido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).
A premiação reconhece as distribuidoras do setor elétrico mais bem avaliadas pelos próprios clientes em todo o país.
A pesquisa analisa aspectos como qualidade do fornecimento de energia, confiança na distribuidora, atendimento e eficiência na prestação dos serviços.
— Receber um prêmio que reflete diretamente a percepção dos nossos clientes é motivo de grande orgulho. Demonstra que estamos no caminho certo ao colocar o consumidor no centro das nossas decisões e investir constantemente na qualidade e na confiabilidade do fornecimento de energia — afirma o vice-presidente de Operações Reguladas da CPFL Energia, Luis Henrique Ferreira Pinto.
Empresa do Grupo CPFL Energia, a RGE atende cerca de 3 milhões de clientes em 381 municípios do Estado.
Vencedoras por categoria
Permissionárias até 10 mil unidades consumidoras: Codesam
Permissionárias com mais de 10 mil unidades consumidoras: Coopercocal
Norte: Energisa Tocantins
Nordeste: Sulgipe
Sul, Sudeste e Centro-Oeste (até 30 mil unidades consumidoras): Mux Energia
Sul, Sudeste e Centro-Oeste (acima de 30 mil e até 500 mil unidades consumidoras): Chesp
Centro-Oeste (mais de 500 mil unidades consumidoras): Energisa Mato Grosso do Sul
Sudeste (mais de 500 mil unidades consumidoras): CPFL Santa Cruz
Sul (mais de 500 mil unidades consumidoras): RGE
Brasil (permissionárias): Coopercocal
Brasil (concessionárias acima de 500 mil unidades consumidoras - categoria principal): Energisa Paraíba