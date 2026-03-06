Quinze projetos antifeminicídios estão aptos para votação na Assembleia na terça-feira; veja a lista

Quinze projetos de lei do pacote antifeminicídios devem entrar na ordem do dia para votação no plenário da Assembleia Legislativa, na próxima terça-feira (10). A lista foi apresentada pela deputada Bruna Rodrigues (PC do B), procuradora da Mulher na Casa, durante o programa Conversas Cruzadas, de GZH, de quinta-feira (6).

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Alguns poucos ainda estão em debate na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), porque deputados pediram vista.





A deputada expressou preocupação com eventual falta de quórum na terça-feira (10).

- O dia 10 também será intenso, porque temos um evento fora da sessão, a Expodireto, que vai acontecer e os deputados vão participar, e vamos votar o projeto. Eles precisam estar presente na sessão. Pode ser que não haja quórum, e, aí, mais uma vez as mulheres serão postergadas - afirmou.

Veja os projetos aptos a serem votados.

1. PL 77/2025 – Dep. Capitão Martim

Tema: Patrulha Maria da Penha

Ementa: Altera a Lei 15.988/2023 (legislação estadual de proteção às mulheres).

Proposta: Institui o Programa Patrulha Maria da Penha como política permanente

de fiscalização/acompanhamento de medidas protetivas.





2. PL 45/2021 – Dep. Kelly Moraes

Tema: Código Sinal Vermelho

Ementa: Institui programa de pedido de socorro e ajuda para mulheres em situação

de violência doméstica/familiar.

Proposta: Cria mecanismo de sinal silencioso (“X” na mão) para acionar

atendimento emergencial em locais como farmácias e estabelecimentos.





3. PL 95/2023 – Dep. Jeferson Fernandes

Tema: Órfãos do feminicídio

Ementa: Institui Política Estadual de Proteção e Atenção Integral aos Órfãos e Órfãs do Feminicídio.

Proposta: Garante atendimento integrado (assistência social, saúde, educação, apoio psicológico e assistência jurídica) a filhos/as de vítimas.





4. PL 134/2023 – Dep. Luciana Genro e Dep. Matheus Gomes

Tema: Enfrentamento ao assédio e violência sexual em espaços de lazer

Ementa: Cria o Selo “Tolerância Zero com Assédio”.

Proposta: Incentiva estabelecimentos a adotarem protocolos de prevenção, acolhimento e encaminhamento de vítimas.





5. PL 247/2023 – Dep. Matheus Gomes e Dep. Luciana Genro

Tema: Formação em empresas com benefício fiscal

Ementa: Obriga empresas com benefícios fiscais a ofertarem formação anual sobre violência contra as mulheres.

Proposta: Condiciona incentivos a capacitação anual (com sanções, multa e possibilidade de perda do benefício).





6. PL 554/2023 – Dep. Adão Pretto Filho

Tema: Educação preventiva

Ementa: Altera a Lei 15.988/2023 para incluir orientações sobre violência contra mulheres e meninas.

Proposta: Autoriza inclusão transversal do tema nas escolas como ação de prevenção.





Projetos aptos por acordo duplo de líderes (publicação + Ordem do Dia) – podem votar também em 10/03 (9 PLs)





7. PL 49/2023 – Dep. Dr. Thiago Duarte

Tema: Mobilização social contra o feminicídio

Ementa: Inclui no Calendário Oficial o Dia do Combate ao Feminicídio (25/11).

Proposta: Institui ações educativas e de conscientização na data.





8. PL 165/2023 – Dep. Delegada Nadine

Tema: Monitoramento preditivo / integração de dados

Ementa: Institui sistema integrado de informações e ações preditivas sobre violência contra a mulher (Lei 15.988/2023).

Proposta: Integra dados para identificar risco e agir preventivamente.





9. PL 201/2024 – Dep. Sofia Cavedon

Tema: Proteção a mulheres agentes de segurança

Ementa: Programa permanente de conscientização e combate à violência contra mulheres em funções de segurança/trânsito/vigilância.

Proposta: Protocolos, campanhas, canais de denúncia e ações educativas para proteger essas trabalhadoras.





10. PL 99/2024 – Dep. Bruna Rodrigues

Tema: Violência contra a mulher no ambiente universitário

Ementa: Política Estadual de Combate à Violência contra a Mulher em Ambiente Universitário.

Proposta: Diretrizes de prevenção, denúncia, acolhimento e proteção nas instituições de ensino superior.





11. PL 163/2025 – Dep. Kelly Moraes

Tema: Prioridade a filhos/dependentes de vítimas

Ementa: Prioriza filhos/dependentes de vítimas de feminicídio no acesso a políticas sociais e educacionais.

Proposta: Prioridade em escola, assistência, saúde mental, bolsas e isenções.





12. PL 133/2025 – Dep. Delegada Nadine

Tema: Prevenção de reincidência (homens autores)

Ementa: Cria o Programa “Linha Calma” (linha de conversa com homens).

Proposta: Atendimento sigiloso, escuta, orientação e grupos reflexivos para reduzir reincidência.





13.PL 166/2023 – Dep. Laura Sito

Tema: Violência política de gênero e raça

Ementa: Institui o Dia Estadual Marielle Franco (14/03) de enfrentamento à violência política contra mulheres negras, LGBTQIA+ e periféricas.

Proposta: Data oficial para mobilização, conscientização e debate público.





14. PL 214/2025 – Dep. Stela Farias

Tema: Plano Estadual de Enfrentamento aos Feminicídios

Ementa: Institui o Plano Estadual de Enfrentamento aos Feminicídios no RS.

Proposta: Ações integradas (prevenção primária/secundária/terciária), rede de proteção, formação, dados e campanhas.





15. PL 2/2023 – Dep. Pepe Vargas

Tema: Direito a acompanhante em procedimentos com sedação

Ementa: Direito das mulheres a acompanhante em procedimentos de saúde com sedação (rede pública e privada).