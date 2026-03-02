Quem são os possíveis nomes para substituir Ali Khamenei

Líder aiatolá Ali Khamenei morreu em ação militar no sábado (28). KHAMENEI.IR / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O Irã anunciou, no domingo (1º), o aiatolá Alireza Arafi como o líder supremo interino do país para coordenar o processo de escolha de um novo comandante nacional após a morte de Ali Khamenei. O Conselho de Liderança é composto por Arafi, pelo presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, e pelo chefe do Judiciário, Gholam Hossein Mohseni Ejehei, e deve escolher o futuro líder nos próximos dias.

Atualmente, não há um sucessor óbvio, mas diversos nomes são ventilados. Durante anos, o favorito era o ex-presidente Ebrahim Raisi, mas sua morte em um acidente de helicóptero em 2024 reabriu a disputa.

Mojtaba Khamenei

Aos 56 anos, o filho do líder assassinado é o nome mais forte nos bastidores. Embora nunca tenha ocupado um cargo oficial, chefiava o gabinete do pai e possui imensa influência na Guarda Revolucionária (IRGC) e na força paramilitar Basij. Conta com as credenciais religiosas necessárias para o cargo.

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Atualmente há dois pontos apontados como "empecilhos" para a sua escolha: a falta de projeção política e o próprio fato de ser o filho do ex-líder supremo, já que uma das justificativas para a mobilização que derrubou o governo iraniano do xá Reza Pahlavi na Revolução Iraniana de 1979 era o combate à hereditariedade do antigo regime.

Filho de Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei. Meghdad Madadi / Tasnim News Agency

Ali Larijani

Político veterano de 67 anos e ex-comandante da IRGC, Larijani é um nome de confiança do sistema. Foi presidente do Parlamento por 12 anos e negociou acordos estratégicos com a China. É visto como um político habilidoso, capaz de transitar entre radicais e a diplomacia internacional.

O principal empecilho é que Larijani não é um clérigo, qualificação fundamental pela Constituição atual. Além disso, é alvo de críticas internacionais pela repressão violenta aos protestos de janeiro de 2026.

Ali Larijani é um nome de confiança do sistema. ANWAR AMRO / AFP

Mohammad Bagher Ghalibaf

Atual presidente do Parlamento, Ghalibaf adotou um tom agressivo após os ataques, prometendo "golpes devastadores" contra os agressores. Com carreira inteiramente militar e experiência como prefeito de Teerã, é visto como um "tecnocrata autoritário".

Ele também esbarra no fato de não ser clérigo e carrega suspeitas de corrupção de sua época na prefeitura da capital.

Mohammad Bagher Ghalibaf. Khamenei.ir / Reprodução

Hassan Rouhani

Ex-presidente (2013–2021) e arquiteto do Acordo Nuclear de 2015, Rouhani representa a ala pragmática que busca tirar o Irã do isolamento. O jornal The New York Times o aponta como um candidato de peso devido à sua experiência.

Entretanto, ele é o "inimigo número um" da ala ultraconservadora e da IRGC. Em 2024, foi impedido de concorrer à Assembleia de Peritos, o que mostra sua fragilidade perante o atual sistema de poder.

Hassan Rouhani representa a ala pragmática que busca tirar o Irã do isolamento. Kremlin.ru / Reprodução

Alireza Arafi

Apontado pela CNN como um forte candidato, o homem que agora comanda a transição é membro do Conselho de Guardiães e chefe dos seminários do Irã. É um nome de confiança extrema de Khamenei.

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Porém, não possui laços fortes com o aparato de segurança (IRGC) e é visto como uma figura de bastidor, sem grande projeção política nacional.

Arafi foi eleito chefe do Conselho de Liderança, órgão temporário designado para gerir a sucessão do aiatolá Ali Khamenei. Khamenei.ir / Reprodução

Mohammad Mehdi Mirbagheri

Aos 60 anos, é o principal intelectual da ala ultraconservadora iraniana. Defende o "Islamismo Abrangente" e a rejeição total a influências ocidentais.

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Mirbagheri enfrenta barreiras diante de sua defesa de um isolamento radical e a falta de experiência em gestão política prática o tornam um nome de alto risco para a estabilidade econômica do país.

Mirbagheri enfrenta barreiras diante de sua defesa de um isolamento radical. Tasnim News Agency / Reprodução

Hassan Khomeini

Neto do fundador da República Islâmica Ruhollah Khomeini , Hassan possui legitimidade revolucionária. Ele atua como zelador do mausoléu de Khomeini. Ele é considerado menos linha-dura do que os demais candidatos defende uma interpretação mais flexível da República Islâmica, com maior abertura para a vontade popular e diálogo internacional, o que o torna popular entre os jovens.

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O fato pode se tornar um empecilho ser considerado "liberal demais" pelos atuais comandantes da IRGC e nunca ocupou cargos públicos, tendo pouca influência sobre o aparato de segurança.

Hashem Hosseini Bushehri

Primeiro vice-presidente da Assembleia de Peritos, Bushehri é o "homem do sistema". Defensor leal da doutrina de Khamenei, ele preza pelo consenso e pela estabilidade das instituições religiosas.