"Quem sabe o presidente do PL também precise estudar um pouco", diz Leite ao rebater crítica de Valdemar Costa Neto

Eduardo Leite reafirmou sua missão política para a contribuição do debate público. MAURICIO TONETTO / Governo do RS

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Eduardo Leite rebateu, nesta quarta-feira (18), a fala do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, segundo o qual o governador gaúcho não seria candidato à presidência e que só desejaria fazer "curso lá fora" (no Exterior).

Leite afirmou:

— Quem sabe o presidente do PL também precise estudar um pouco para poder dar uma contribuição mais qualificada à vida pública.

A polêmica teve início na segunda-feira (16), quando, ao participar do programa Frente a Frente, da Folha e UOL, conduzido pelos jornalistas Fábio Zanini e Daniela Lima, o presidente do PL foi questionado sobre os possíveis candidatos do PSD às eleições majoritárias. Ao analisar o nome de Leite, afirmou:

— O Eduardo Leite não é candidato. O Eduardo Leite quer fazer um curso lá fora, ele está com essa pretensão — disse Costa Neto.

Durante a participação de Leite no Tá na Mesa, da Federasul, nesta quarta-feira, a coluna questionou o governador sobre o assunto: