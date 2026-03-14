"Quem não pode ser discriminado também não pode discriminar", diz ex-presidente da Ajuris em livro sobre relação médica e ideologia do paciente

Schäfer é titular do 2º Juizado da Vara Regional Empresarial de Porto Alegre. Yasmin Muniz / Agência Massa

Ex-presidente da Ajuris, o juiz e pesquisador Gilberto Schäfer está lançando o livro Discriminação Política e Ideológica: O Caso da Relação Médico-Paciente (Thoth Editora). A obra parte de um caso concreto ocorrido no RS, a ruptura de atendimento médico a uma criança em razão do posicionamento político dos responsáveis para debater conceitos e parâmetros jurídicos sobre liberdade de expressão e discriminação.

Como foi o processo pesquisa para o livro?

Eu tinha a percepção de que faltava um estudo organizado sobre conceitos e parâmetros jurídicos e um olhar para a questão da discriminação política e ideológica. Decidi enfrentar o tema, porque envolve também os efeitos dos direitos nas relações entre particulares. Procurei situar isso dentro de um cenário de democracia, tolerância e pluralismo.

E como entram os casos ocorridos no RS?

O mote é um caso de uma médica que se recusa a continuar a atender uma criança devido à filiação política dos pais. Vou buscar subsídios no Direito internacional, nas convenções, na Constituição, e, depois, no conjunto de leis, especialmente o Código de Defesa do Consumidor e o Código de Ética Médica. Aí eu faço um debate. A principal conclusão é: quem oferece um produto ou serviço não pode escolher clientes com base em critérios como raça, sexo, religião, opinião política ou convicção religiosa. A pessoa não pode recusar-se, em um comércio ou atendimento médico, a atender uma pessoa negra. Logo, também não pode deixar de atender uma pessoa em razão da filiação política.

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O senhor amplia para outros casos da medicina ou serviço?

A partir desse caso, faço uma discussão sobre o que é discriminação. Segundo o próprio Código de Ética Médica, o médico não pode ser discriminado. Então, quem não pode ser discriminado também não pode discriminar. Sob o ponto de vista da bioética, deve-se colocar o paciente no centro porque ele é vulnerável, às vezes hiper vulnerável. A outra questão é: você não pode recusar a continuidade de um tratamento sem justa causa. E recusar por motivo ideológico não é justa causa.

E casos de crenças religiosas?

A questão religião tem conexão com o direito de não discriminação: a pessoa utilizar a sua própria convicção para discriminar. É muito famoso o caso de alguém que se nega a fazer um bolo de casamento para um casal gay, baseado em sua convicção religiosa. Foi nos Estados Unidos. Lá, acabaram aplicando uma questão: se o bolo estivesse pronto, teria de ser vendido. Se o bolo necessitasse de uma "obra de arte", a pessoa não seria obrigada a fazê-lo, porque estaria dentro de uma certa liberdade artística.

É lícito contratar ou deixar de contratar alguém por opção política?

É importante realizar algumas distinções, porque nós temos que estabelecer parâmetros: a natureza da relação, a função a ser desempenhada. Há uma série de empresas ou organizações que tem como finalidade divulgar uma ideia, uma ideologia, um ponto de vista. Exemplo: um partido político tem o direito de contratar quem expressa a ideologia daquele partido. O cenário é diferente quando se trata de atividades profissionais que não têm uma orientação ideológica: uma empresa contratar um metalúrgico com base em quem ele vota. Isso tem relação com a natureza da função? Não. Então, seria discriminação ideológica.

Com relação à prestação de serviço vale o mesmo?

Se o serviço é aberto, tem de ser prestado independente da posição ideológica do consumidor. Um hotel não pode recusar a hospedagem para alguém de um determinado partido político ou convicção ideológica.

Falando sobre regras internas: empresas, clubes e associações podem limitar as manifestações ideológicas?

Temos de diferenciar as várias questões. Empresas que trabalham com o público podem estabelecer regras de funcionamento para que sejam evitados conflitos e para que seja estabelecida certa neutralidade no plano político-eleitoral. Então, elas podem estabelecer regras e restrições, sim.

Proibição, por exemplo, de usar Camiseta, botons?

Dependendo do boton. Por exemplo, se quero usar um botton de um grupo de defesa ambiental, por exemplo, temos de atuar com proporcionalidade. Então, pequenas manifestações a gente pode admitir. Em espaços abertos ao público, podem haver restrições, códigos. Mas aí a diretriz é "sempre atuar com igualdade": o que não pode para "A" não pode para "B". Outra coisa importante: associações abertas ao público, mesmo clubes, também tem de ter regras claras. Mas não podem fazer regras de vedação de ingresso baseadas na ideologia.

O clima de polarização política faz aumentar esse tensionamento?

Aumenta porque há uma projeção das redes sociais, que eliminam aquele o contato rosto a rosto. Isso tem potencializado o discurso de ódio, que é uma das grandes pragas atuais. Outro fenômeno da misoginia: o discurso contra a mulher está contribuindo para essa onda de feminicídios. E, ainda, a utilização de fake news, que vai aumentar com a utilização da inteligência artificial.

O senhor aponta caminhos?