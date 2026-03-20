Quem está ganhando e quem está perdendo a guerra até o momento

Extensa nuvem de fumaça se formou após explosões em depósitos de combustíveis em Teerã. - / UGC

O conflito deflagrado pela ação conjunta de Estados Unidos e Israel contra o Irã chega a sua terceira semana, com impactos geopolíticos e energéticos. Já é possível identificar vencedores e perdedores do ponto de vista estratégico.

A coluna analisa alguns.

Quem está ganhando

Vladimir Putin

Vladimir Putin saiu como o primeiro vencedor da crise. MIKHAIL KLIMENTYEV / Sputnik/AFP

Os EUA suspenderam temporariamente as sanções sobre o petróleo russo para cargas embarcadas, visando conter a alta de preços. Assim, Vladimir Putin saiu como o primeiro vencedor da crise. A escalada militar no Oriente Médio e a alta do petróleo criaram um cenário estratégico favorável para a Rússia: enquanto o preço do barril sobe, garantindo fôlego financeiro ao Kremlin. Além disso, o foco militar dos Estados Unidos está sendo drenado para a nova frente de combate. Há uma preocupação real com o esgotamento dos estoques de munições de precisão. Se os americanos precisarem priorizar o combate no Irã, o envio de recursos bélicos para os ucranianos pode ser reduzido, diminuindo a pressão sobre as tropas russas.

Xi Jinping

China tem a oportunidade de observar a doutrina e o emprego dos armamentos americanos. Wang Zhao / AFP

Com os ataques dos EUA, a China tem a oportunidade de observar a doutrina e o emprego dos armamentos americanos, conhecimento valioso em caso de um futuro conflito envolvendo Taiwan, ilha que Pequim considera rebelde. O aumento do preço do petróleo prejudica a China, grande consumidora de energia.

Benjamin Netanyahu

O país terá eleições em outubro, e o mandato de Netanyahu será colocado à prova. RONEN ZVULUN / POOL / AFP / POOL / AFP

A guerra redesenhou o mapa político de Israel nos seus termos, desviando a atenção de questionamentos internos sobre a gestão do primeiro-ministro, em especial investigações sobre a guerra com o Hamas e a questão dos reféns. A segurança de Israel é um tema que une direita e esquerda. O país terá eleições em outubro, e o mandato de Netanyahu será colocado à prova. O país vê na ação militar uma oportunidade histórica de mudar o regime fundamentalista no Irã. A carta de renúncia do chefe de contraterrorismo dos EUA Joe Kent indicou que os americanos teriam ido à guerra a pedido do governo israelense.

Leia Mais O mistério sobre o paradeiro de Mojtaba Khamenei, novo líder supremo do Irã

Ala militar e Guarda Revolucionária do Irã

Passadas três semanas de conflito, os iranianos demonstram capacidade de suportar perdas, mesmo diante de tamanho emprego de forças militar por parte de EUA e Israel. A escolha do novo líder supremo do Irã, com a ascensão de Mojtaba Khamenei ao cargo que era de seu pai, Ali Khamenei, foi um sinal de resiliência do regime. Hoje, a Guarda Revolucionária dita os rumos do país, e tem em Mojtaba um aliado. Ele é alguém pouco disposto a contrariar os comandantes em tempos de crise. O que resta do regime é a Guarda Revolucionária. E ela será o último vestígio do regime até que ele seja reformulado, seja internamente ou por forças externas.

Quem está perdendo

Donald Trump

Há rachas no segundo governo de Donald Trump. Kamil Krzaczynski / AFP

A percepção é de que o conflito se transformará em mais uma "guerra sem fim" americana, justamente o que Trump prometeu combater. Há rachas no governo - a renúncia do diretor do Centro Nacional de Contraterrorismo em protesto contra a guerra é a principal mostra disso. Os republicanos, por sua vez, estão cada vez mais preocupados que os altos preços do petróleo, que refletem nas bombas de combustíveis, impondo um pesado fardo aos consumidores e empresas. O PIB dos EUA no quarto trimestre de 2025 foi revisado na semana passada para 0,7%, ante uma estimativa inicial de 1,4%. Isso pode comprometer o desempenho do partido do presidente nas eleições legislativas de novembro.

Aiatolás

Mojtaba Khamenei assumiu como chefe do regime iraniano. KHAMENEI.IR / KHAMENEI.IR

A morte de Ali Khamenei, herdeiro político do fundador da República Islâmica, é a maior baixa da guerra até agora entre o iranianos. A Assembleia dos Especialistas, responsável pela escolha do líder supremo, precisou acelerar o processo e superar questões sobre a aptidão de Mojtaba Khamenei ao escolhê-lo como sucessor para mostrar que o regime ainda estava funcional. Os aiatolás praticamente não mandam mais como antes — agora, decisões cruciais de defesa são tomadas por membros da Guarda Revolucionária. A não aparição em vídeo do novo líder pode não ser apenas uma tática para evitar seu assassinato. Há informações de que estaria ferido.

Aliados dos EUA na região

Desde o início do conflito, os países aliados dos EUA, que mantêm em seus territórios bases americanas, se tornaram os principais alvos da resposta iraniana. Drones suicidas e mísseis atingiram não apenas unidades militares no Catar, nos Emirados Árabes Unidos e na Arábia Saudita, mas também locais civis, como praias e prédios. O espaço aéreo fechado por horas, centenas de voos cancelados e viajantes retidos em terra abalam o setor de turismo, uma das principais fontes econômicas desses países. As monarquias árabes do Golfo sentem que ser aliadas dos EUA as colocou em perigo. Nos últimos dias, Israel atacou o megacampo de produção de gás natural Pars Sul, local de administração dividida entre Irã e Catar. Em resposta, iranianos bombardearam instalação de Ras Laffan, no Catar, e alvejaram o porto de Yanbu, no Mar Vermelho, o único terminal de exportação da Arábia Saudita.

Brasil

Uma guerra no Irã traz impactos mistos para o Brasil, com riscos inflacionários devido à alta do petróleo (que encarece combustíveis e transporte) e fuga de capital estrangeiro. Embora petroleiras e o governo possam ganhar com maiores royalties, setores como a aviação e o transporte enfrentam custos elevados. A alta do petróleo Brent pressiona diretamente o preço do diesel e da gasolina, aumentando custos logísticos e, consequentemente, o preço final de produtos. Possíveis entraves no comércio com o Oriente Médio podem prejudicar exportações do agronegócio.

Europa e Ásia