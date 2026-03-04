Quem é Mojtaba Khamenei, favorito para se tornar o novo líder supremo do Irã

Aos 56 anos, Mojtaba é o segundo filho do aiatolá Ali Khamenei. Meghdad Madadi / Tasnim News Agency

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Desde o fim da noite de terça-feira (3), o nome de Mojtaba Khamenei aponta como o provável novo Líder Supremo do Irã. Embora não haja uma confirmação oficial sobre a nomeação do filho do antigo líder, ele é, nos bastidores, o nome mais cotado para assumir o posto.

Leia Mais Entenda como funciona a estrutura política do Irã

O IranWire, portal de notícias independente, informou nesta quarta-feira (4) que Mahmoud Rajabi — representante da província de Teerã na Assembleia de Peritos (órgão responsável pela escolha do Líder Supremo) — confirmou que o processo de seleção já está em andamento. Segundo o aiatolá, o grupo analisa possíveis candidatos. Até o momento, nenhum anúncio formal foi feito.

Quem é Mojtaba Khamenei?

Aos 56 anos, Mojtaba é o segundo filho do aiatolá Ali Khamenei, morto em uma ação conjunta dos Estados Unidos e Israel no último sábado (28). Apesar de nunca ter ocupado um cargo público formal, ele chefiava o gabinete do pai e exerce imensa influência sobre a Guarda Revolucionária (IRGC) e a força paramilitar Basij.

Como um dos principais articuladores das decisões do Líder Supremo, Mojtaba atuou nos bastidores para consolidar o poder de Ali Khamenei. No entanto, sua trajetória é marcada por controvérsias: opositores o acusam de interferir em processos eleitorais e de coordenar repressões violentas contra protestos internos.

Segundo veículos como o britânico The Guardian e o francês Libération, acredita-se que Mojtaba também controle grandes ativos financeiros da família. Politicamente, ele é classificado como um "linha-dura", com visões ultraconservadoras e anti-ocidentais. Ele serviu na Guerra Irã-Iraque (1987-1988) e, em 2019, tornou-se alvo de sanções diretas dos Estados Unidos. Mojtaba era um aliado próximo de Mahmoud Ahmadinejad — também morto na ação militar recente —, a quem apoiou nas eleições de 2005 e 2009.

Os obstáculos à sua nomeação

Apesar do favoritismo, o nome de Mojtaba enfrenta resistências internas. Mojtaba não é um clérigo de alto escalão — qualificação exigida pela atual Constituição do país — e a ausência de um cargo oficial no regime, que é vista como falta de projeção política formal.