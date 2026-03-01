Quem é Alireza Arafi, líder supremo interino que comandará o processo de substituição de Khamenei

Clérigo xiita descendente de uma linhagem de religiosos islâmicos, Alireza Arafi tem 67 anos. Khamenei.ir / Reprodução

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O Irã anunciou, neste domingo (1º), o aiatolá Alireza Arafi como o líder supremo interino do país para coordenar o processo de escolha de um novo comandante nacional.

Arafi foi eleito chefe do Conselho de Liderança, órgão temporário designado para gerir a sucessão do aiatolá Ali Khamenei, morto em uma operação dos Estados Unidos e de Israel no sábado (28). Arafi desempenhará o cargo de membro jurista do conselho, que contará também com a participação do presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, e do chefe do Judiciário, Gholamhossein Mohseni Ejei.

Mas quem é Alireza Arafi?

Clérigo xiita descendente de uma linhagem de religiosos islâmicos, Arafi tem 67 anos e ocupa o cargo de vice-presidente da Assembleia de Peritos (órgão responsável por nomear e supervisionar o líder supremo).

Desde 2019, ele também é membro do Conselho de Guardiães, instituição encarregada de avaliar a conformidade das leis com o Islã e filtrar candidatos a cargos eletivos. Além disso, chefia, desde 2016, o sistema de seminários do Irã, que administra as principais instituições educacionais islâmicas do país.

Nome de extrema confiança de Khamenei, Arafi ascendeu nas estruturas políticas iranianas pouco depois da posse do antigo líder, por volta de 1989. Ele é filho do aiatolá Mohammad Ibrahim Arafi, figura historicamente próxima ao fundador da República Islâmica, o aiatolá Ruhollah Khomeini.

Arafi detém o título de mujtahid, sendo reconhecido como um estudioso islâmico altamente qualificado, com autoridade para interpretar a lei islâmica (Sharia) e deduzir regras jurisprudenciais (fiqh) diretamente das fontes primordiais, como o Alcorão e a Sunnah.

Entre 2008 e 2018, foi presidente da Universidade Internacional Al-Mustafa, instituição focada na difusão da doutrina xiita globalmente. De acordo com agências de notícias locais, Arafi possui vasto conhecimento em tecnologia e defende que as instituições religiosas se adaptem e utilizem ferramentas de inteligência artificial para promover os ideais do regime.