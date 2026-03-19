Quais países já estão na guerra e quais podem se envolver; veja o mapa 

Conflito chega, nesta quarta-feira (19), ao 20º dia. - / UGC

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A guerra envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã já deixou de ser um conflito regional e se estende pelo Oriente Médio, extrapolando as fronteiras dos países envolvidos.

Os ataques, que começaram no dia 28 de fevereiro exclusivamente em território iraniano, chegam nesta quinta-feira (19), ao 20º dia, a pelo menos 13 países da região. Essas nações foram alvo de retaliações iranianas, caso de Emirados Árabes Unidos, Catar e Arábia Saudita, e de nações que se tornaram novas frentes, como o Líbano, que voltou a ser invadido por Israel.

Além desses, já estão no conflito Kuwait, Iraque, Bahrein, Omã, Azerbaijão, Jordânia, Israel e Chipre.

A preocupação de especialistas, no entanto, é de que o conflito possa não se limitar ao Oriente Médio e acabe escalando para regiões da Eurásia, devido a outros embates na região, que possam se conectar.

— São conflitos latentes. Sabe quando criança coloca os dominós em pé? É mais ou menos isso que está acontecendo. E o Irã pode ser a pessoa que vai lá e derruba essas peças de dominó — comentou o presidente do Instituto Sul-Americano de Política e Estratégia (Isape), Fabrício Ávila.

Entre os países que poderiam vir a se envolver no conflito, o pesquisador aponta: Afeganistão, Paquistão, Tajiquistão, Quirguistão, Iêmen, Síria, Geórgia, Ucrânia, Belarus e Armênia. Além disso, há regiões de China, Índia e Rússia que também podem ser afetadas.

À coluna, ele detalhou cada uma das nações:

O Paquistão e o Afeganistão vivem alta tensão militar em 2026. Recentemente, o governo paquistanês declarou "guerra aberta" contra o Talibã, que estaria irradiando insurgentes sunitas para toda a região. O especialista alerta que o Paquistão poderia atacar o Afeganistão, gerando uma nova frente de batalha. Além disso, Ávila lembra que o país tem um tratado de defesa mútua com a Arábia Saudita. Dependendo da gravidade dos ataques do Irã a essa nação, o Paquistão tenderia a responder.

O Quirguistão e o Tajiquistão estão em conflito por recursos hídricos. A disputa afeta Xinjiang, na China, província separatista, gerando tensões também entre Afeganistão e Paquistão.

O Iêmen, historicamente, já está envolvido no conflito. Em guerra civil, o país é base de operações de um dos proxies do Irã, os terroristas houthis. O Iêmen seguiu aliado do Irã na guerra dos 12 dias, em 2025, disparando mísseis contra Israel. Ávila vê risco de escalada, caso os houthis optem pelo fechamento do estreito de Bab el-Mandeb, que dá acesso ao Mar Vermelho.

A Síria poderia se envolver devido a conflitos internos. Desde a queda de Bashar al-Assad, com o HTS — um grupo radical islâmico — tomando o poder, ainda há risco de uma nova guerra civil. Historicamente, a Síria é inimiga de Israel. Já a Geórgia seria envolvida indiretamente.

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Além de países, algumas regiões específicas poderiam entrar em conflito: na Rússia, por exemplo, o foco é o Cáucaso, por concentrar a maior população islâmica do país. Na Índia, a região da Cachemira, também com população muçulmana. Na análise de Ávila, com o Paquistão já em guerra com o Afeganistão, a população islâmica que vive ali, mas é controlada pela Índia (de maioria hindu), pode encontrar uma oportunidade para se levantar contra o domínio indiano, levando a Índia a responder.

Na China, a região de Xinjiang, que também concentra população muçulmana, poderia ver no contexto uma chance de intensificar o separatismo.

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Mas de que lado cada um se posicionaria? Ao lado dos EUA e Israel ou do Irã?

— Estamos chegando ao limite em que os Estados, por causa dessas transições demográficas, energéticas e tecnológicas, querem sobreviver e maximizar poder. E isso impacta diretamente a polarização, que é o sistema de alianças. Vai ser uma coisa mais individual de cada Estado — diz Ávila.