Quais os objetivos de Trump na guerra com Irã? Casa Branca revela quatro pontos

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
A Casa Branca revelou, nesta quarta-feira (4), quatro "objetivos" do presidente Donald Trump na ofensiva dos Estados Unidos contra o Irã. A declaração foi feita pela porta-voz do governo, Karoline Leavitt, em entrevista coletiva. Segundo ela, a "vitória" será declarada apenas quando tais metas forem "plenamente alcançadas".
De acordo com Leavitt, os objetivos são:
- Destruir o programa de mísseis balísticos do regime iraniano;
- “Aniquilar” a presença naval do Irã na região;
- Desmantelar grupos extremistas apoiados por Teerã, responsáveis por ataques contra as forças da coalizão e pela desestabilização regional;
- Impedir permanentemente que o Irã desenvolva armas nucleares.
A porta-voz não forneceu um cronograma nem detalhes técnicos sobre como a operação militar atingirá essas metas.
A fala de Karoline reforça o posicionamento de Trump. No sábado, início do conflito, o presidente americano afirmou em pronunciamento que a ofensiva visava "defender o povo americano das ameaças do regime" e assegurou que os iranianos "nunca terão uma arma nuclear".
Para justificar a ofensiva, a secretária reiterou nesta quarta-feira que Trump "tinha a convicção, baseada em fatos", de que o Irã planejava ataques iminentes contra alvos americanos, o que motivou a decisão de agir preventivamente neste momento.