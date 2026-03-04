Quais as chances de a Copa do Mundo ser cancelada por causa da guerra

Em meio à maior guerra no Oriente Médio em décadas, envolvendo diretamente os Estados Unidos (um dos anfitriões) e o Irã (com seleção classificada), além de outras dezenas de nações, com riscos de atentados e tráfego aéreo complicado, há clima para a Copa do Mundo? A coluna tem recebido questionamentos nesse sentido.
Não é a primeira vez que aspectos geopolíticos contaminam o futebol. E uma Copa do Mundo chegou a ser cancelada, a de 1942, devido à Segunda Guerra Mundial. A última competição havia sido em 1938 (na França) e só voltou a ocorrer em 1950 (no Brasil). Não estamos vivendo, importante salientar, em meio a um conflito de proporções globais. Não é a Terceira Guerra Mundial. Mas é grave.
A Fifa ainda não se manifestou oficialmente sobre o conflito. Mas, dada a proximidade do presidente Gianni Infantino com Donald Trump, não consideraria improvável que o Irã seja suspenso do torneio.
Aliás, antes mesmo de o atual conflito ter iniciado, no sábado (2), com o ataque conjunto de EUA e Israel, cidadãos do país persa figuravam na lista de Trump de proibição total de viagens ao território americano. Isso cria um problema adicional para a delegação iraniana, que, ok, pode receber alguma autorização especial, reservada, por exemplo a diplomatas e esportistas, mas para familiares de atletas e torcedores ("cidadãos comuns") a situação é muito mais difícil.
Sem falar que sair do Irã, se os bombardeios continuarem, será outra dificuldade. O espaço aéreo está fechado a aviões comerciais — e a saída dos atletas teria de se dar por terra, provavelmente pela Turquia.
Além do Irã, outras quatro nações afetadas participarão da Copa do Mundo: Haiti, Senegal e Costa do Marfim. Sejamos claros: não há como garantir que qualquer turista estará seguro nos Estados Unidos, a menos que obtenha garantias do governo Trump de que as pessoas não serão presas, detidas e deportadas.
A seleção do Irã está no Grupo G, junto com Bélgica, Egito e Nova Zelândia, com jogos previstos para Los Angeles e Seattle na primeira fase. Isso nos leva a outro problema político sobre a realização da Copa. As duas cidades viveram crises devido à política migratória mais restritiva de Trump, com ações intensas do ICE. Em todo o território americano, há preocupações em relação à polícia migratória e ações que possam gerar violência durante o Mundial.
Como a coluna já abordou, não são só os Estados Unidos envolvidos em um tema delicado. A Copa terá como sedes também o Canadá e o México. Nas últimas semanas, conflitos entre cartéis do narcotráfico mexicano e a polícia deixaram dezenas de mortos. Veículos foram incendiados, o comércio ficou fechado, houve bloqueios de estradas e um clima de terror no ar, que paralisou boa parte do país. Guadalajara, uma das cidades-sedes, foi epicentro da crise, deflagrada pela morte de Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes, líder do cartel de Jalisco.
Nos anos 1980, nos estertores da Guerra Fria, os Estados Unidos não mandavam atletas para eventos na União Soviética. E vice-versa. Daí os boicotes às Olimpíadas de 1980, em Moscou, e Los Angeles, em 1984 (e de Cuba a Seul, em 1988).
Em 2018, viveu-se a Copa do Mundo mais tensa dos últimos anos: o país-sede, a Rússia, havia invadido a Crimeia, na Ucrânia, em 2014, e o envenenamento do ex-expião Sergei Skripal e sua filha no Reino Unido fez os britânicos expulsarem 23 diplomatas russos do país. O país também era acusado de estar envolvido no acidente do avião da Malaysia Airlines — Vladimir Putin acabou assumindo, em 2025, a responsabilidade pela queda.
A Rússia era e segue sendo acusada de violações graves dos direitos humanos, como prisões arbitrárias, desaparecimentos forçados, maus-tratos e tortura. É um bom parâmetro para a Copa de 2026. Se com tudo isso, sendo Putin inimigo do Ocidente, a competição de 2018 ocorreu — e a França levou o caneco -, a de 2026 também vai ocorrer. Ainda mais que Infantino é amigo do rei. Vai sobrar, não duvide, para o Irã.