Quais as chances de a Copa do Mundo ser cancelada por causa da guerra

Trump, Infantino e o troféu do Mundial de Clubes de 2025, disputado nos EUA. JIM WATSON / AFP

Em meio à maior guerra no Oriente Médio em décadas, envolvendo diretamente os Estados Unidos (um dos anfitriões) e o Irã (com seleção classificada), além de outras dezenas de nações, com riscos de atentados e tráfego aéreo complicado, há clima para a Copa do Mundo? A coluna tem recebido questionamentos nesse sentido.

Não é a primeira vez que aspectos geopolíticos contaminam o futebol. E uma Copa do Mundo chegou a ser cancelada, a de 1942, devido à Segunda Guerra Mundial. A última competição havia sido em 1938 (na França) e só voltou a ocorrer em 1950 (no Brasil). Não estamos vivendo, importante salientar, em meio a um conflito de proporções globais. Não é a Terceira Guerra Mundial. Mas é grave.

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A Fifa ainda não se manifestou oficialmente sobre o conflito. Mas, dada a proximidade do presidente Gianni Infantino com Donald Trump, não consideraria improvável que o Irã seja suspenso do torneio.

Aliás, antes mesmo de o atual conflito ter iniciado, no sábado (2), com o ataque conjunto de EUA e Israel, cidadãos do país persa figuravam na lista de Trump de proibição total de viagens ao território americano. Isso cria um problema adicional para a delegação iraniana, que, ok, pode receber alguma autorização especial, reservada, por exemplo a diplomatas e esportistas, mas para familiares de atletas e torcedores ("cidadãos comuns") a situação é muito mais difícil.

Sem falar que sair do Irã, se os bombardeios continuarem, será outra dificuldade. O espaço aéreo está fechado a aviões comerciais — e a saída dos atletas teria de se dar por terra, provavelmente pela Turquia.

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Além do Irã, outras quatro nações afetadas participarão da Copa do Mundo: Haiti, Senegal e Costa do Marfim. Sejamos claros: não há como garantir que qualquer turista estará seguro nos Estados Unidos, a menos que obtenha garantias do governo Trump de que as pessoas não serão presas, detidas e deportadas.

A seleção do Irã está no Grupo G, junto com Bélgica, Egito e Nova Zelândia, com jogos previstos para Los Angeles e Seattle na primeira fase. Isso nos leva a outro problema político sobre a realização da Copa. As duas cidades viveram crises devido à política migratória mais restritiva de Trump, com ações intensas do ICE. Em todo o território americano, há preocupações em relação à polícia migratória e ações que possam gerar violência durante o Mundial.

Como a coluna já abordou, não são só os Estados Unidos envolvidos em um tema delicado. A Copa terá como sedes também o Canadá e o México. Nas últimas semanas, conflitos entre cartéis do narcotráfico mexicano e a polícia deixaram dezenas de mortos. Veículos foram incendiados, o comércio ficou fechado, houve bloqueios de estradas e um clima de terror no ar, que paralisou boa parte do país. Guadalajara, uma das cidades-sedes, foi epicentro da crise, deflagrada pela morte de Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes, líder do cartel de Jalisco.

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Nos anos 1980, nos estertores da Guerra Fria, os Estados Unidos não mandavam atletas para eventos na União Soviética. E vice-versa. Daí os boicotes às Olimpíadas de 1980, em Moscou, e Los Angeles, em 1984 (e de Cuba a Seul, em 1988).

Em 2018, viveu-se a Copa do Mundo mais tensa dos últimos anos: o país-sede, a Rússia, havia invadido a Crimeia, na Ucrânia, em 2014, e o envenenamento do ex-expião Sergei Skripal e sua filha no Reino Unido fez os britânicos expulsarem 23 diplomatas russos do país. O país também era acusado de estar envolvido no acidente do avião da Malaysia Airlines — Vladimir Putin acabou assumindo, em 2025, a responsabilidade pela queda.

A Rússia era e segue sendo acusada de violações graves dos direitos humanos, como prisões arbitrárias, desaparecimentos forçados, maus-tratos e tortura. É um bom parâmetro para a Copa de 2026. Se com tudo isso, sendo Putin inimigo do Ocidente, a competição de 2018 ocorreu — e a França levou o caneco -, a de 2026 também vai ocorrer. Ainda mais que Infantino é amigo do rei. Vai sobrar, não duvide, para o Irã.