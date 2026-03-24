Projetos de Porto Alegre, Caxias do Sul e da Ceasa são selecionados para apoio em tratamento de resíduos e mobilidade urbana

Projetos selecioados pelo Programa Mutirão Brasil. Gustavo Garbino / Divulgação PMPA

O Estado do Rio Grande do Sul, e as cidades de Porto Alegre e Caxias do Sul estão entre os primeiros 34 municípios e dois Estados brasileiros selecionados para receber apoio na estruturação financeira de projetos de ação climática pelo Programa Mutirão Brasil.

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Trata-se de uma iniciativa das redes globais de cidades C40 Cities e Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e Energia (GCoM), que anunciaram os municípios escolhidos durante a 89º Reunião Geral da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP), em Curitiba (PR).

As ações selecionadas têm como foco mobilidade urbana, gestão de resíduos e orçamento climático, além de apoio para desenvolver Planos de Ação Climática em cidades amazônicas. Ao todo foram mais de 150 propostas recebidas para esta primeira fase. No total, o Mutirão Brasil apoiará mais de 50 cidades e Estados até a metade de 2027, em todos as suas frentes de atuação, que incluem ainda Finanças Climáticas, Acesso a Dados Climáticos, Ação Climática Inclusiva e Diplomacia Climática.

No caso de Porto Alegre, foi selecionado o projeto da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade de Expansão do Programa de Biodigestores e Composteiras em escolas municipais. Hoje, a cidade conta com 11 biodigestores que transformam resíduos orgânicos em gás para cozinha e fertilizante líquido natural. O programa é desenvolvido em conjunto com a pasta da Educação.

No caso de Caxias do Sul, o projeto selecionado é o Integra Caxias: Corredores Verdes e Mobilidade Sustentável, na área de mobilidade urbana. A iniciativa prevê a implantação de três Estações Principais de Integração (EPIs), a Norte, a Sul e a Nordeste. Atualmente, a cidade já conta com as EPIs Floresta e Imigrante. Também estão no projeto a eletrificação da frota de ônibus com alta demanda de passageiros e a reorganização da rede do transporte público fora da área central.

Do governo do Estado, o projeto destacado foi da Ceasa sobre resíduos, que, atualmente, vão para um aterro sanitário.

— Nós temos um banco de alimentos na Ceasa que hoje recebe 90 toneladas/mês de doação e atende mais de cem entidades e 370 famílias carentes. A ideia é que a consultoria da C40 construa um projeto que incentive os permissionários e produtores a ampliar as doações, separar os resíduos e dotar a equipe do banco de alimentos de mais estrutura para não só receber mais doações, mas ter maior capacidade de armazenamento e processamento desses produtos — explicou à coluna Carlos Siegle, presidente da Ceasa.

Veja a lista das cidades e Estados selecionados

Projetos de Mobilidade Urbana

● Rio de Janeiro (Rio de Janeiro)

● Salvador (Bahia)

● Fortaleza (Ceará)

● Belém (Pará)

● Belo Horizonte (Minas Gerais)

● Caxias do Sul (Rio Grande do Sul)

● Contagem (Minas Gerais)

● Maranguape (Ceará)

● Montes Claros (Minas Gerais)

● Porto Velho (Rondônia)

● Estado de Pernambuco

● Serra (Espírito Santo)

Projetos de Tratamento de Resíduos

● Curitiba (Paraná)

● Ananindeua (Pará)

● Aracati (Ceará)

● Beberibe (Ceará)

● Benevides (Pará)

● Carinhanha (Bahia)

● Estado do Rio Grande do Sul

● Cascavel (Ceará)

● Florianópolis (Santa Catarina)

● Fortim (Ceará)

● Guaxupé (Minas Gerais)

● Maracaju (Mato Grosso do Sul)

● Pindoretama (Ceará)

● Porto Alegre (Rio Grande do Sul)

● Recife (Pernambuco)

● Rio Branco (Acre)

● São Bento do Sul (Santa Catarina)

Planos de Ação Climática na Amazônia

● Altamira (Pará)

● Barcarena (Pará)

● Boa Vista (Roraima)

● Cáceres (Mato Grosso do Sul)

● Parintins (Amazonas)

● Rio Branco (Acre)

Orçamento Climático