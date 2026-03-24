Projetos de Porto Alegre, Caxias do Sul e da Ceasa são selecionados para apoio em tratamento de resíduos e mobilidade urbana

O Estado do Rio Grande do Sul, e as cidades de Porto Alegre e Caxias do Sul estão entre os primeiros 34 municípios e dois Estados brasileiros selecionados para receber apoio na estruturação financeira de projetos de ação climática pelo Programa Mutirão Brasil.
Trata-se de uma iniciativa das redes globais de cidades C40 Cities e Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e Energia (GCoM), que anunciaram os municípios escolhidos durante a 89º Reunião Geral da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP), em Curitiba (PR).
As ações selecionadas têm como foco mobilidade urbana, gestão de resíduos e orçamento climático, além de apoio para desenvolver Planos de Ação Climática em cidades amazônicas. Ao todo foram mais de 150 propostas recebidas para esta primeira fase. No total, o Mutirão Brasil apoiará mais de 50 cidades e Estados até a metade de 2027, em todos as suas frentes de atuação, que incluem ainda Finanças Climáticas, Acesso a Dados Climáticos, Ação Climática Inclusiva e Diplomacia Climática.
No caso de Porto Alegre, foi selecionado o projeto da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade de Expansão do Programa de Biodigestores e Composteiras em escolas municipais. Hoje, a cidade conta com 11 biodigestores que transformam resíduos orgânicos em gás para cozinha e fertilizante líquido natural. O programa é desenvolvido em conjunto com a pasta da Educação.
No caso de Caxias do Sul, o projeto selecionado é o Integra Caxias: Corredores Verdes e Mobilidade Sustentável, na área de mobilidade urbana. A iniciativa prevê a implantação de três Estações Principais de Integração (EPIs), a Norte, a Sul e a Nordeste. Atualmente, a cidade já conta com as EPIs Floresta e Imigrante. Também estão no projeto a eletrificação da frota de ônibus com alta demanda de passageiros e a reorganização da rede do transporte público fora da área central.
Do governo do Estado, o projeto destacado foi da Ceasa sobre resíduos, que, atualmente, vão para um aterro sanitário.
— Nós temos um banco de alimentos na Ceasa que hoje recebe 90 toneladas/mês de doação e atende mais de cem entidades e 370 famílias carentes. A ideia é que a consultoria da C40 construa um projeto que incentive os permissionários e produtores a ampliar as doações, separar os resíduos e dotar a equipe do banco de alimentos de mais estrutura para não só receber mais doações, mas ter maior capacidade de armazenamento e processamento desses produtos — explicou à coluna Carlos Siegle, presidente da Ceasa.
Veja a lista das cidades e Estados selecionados
Projetos de Mobilidade Urbana
● Rio de Janeiro (Rio de Janeiro)
● Salvador (Bahia)
● Fortaleza (Ceará)
● Belém (Pará)
● Belo Horizonte (Minas Gerais)
● Caxias do Sul (Rio Grande do Sul)
● Contagem (Minas Gerais)
● Maranguape (Ceará)
● Montes Claros (Minas Gerais)
● Porto Velho (Rondônia)
● Estado de Pernambuco
● Serra (Espírito Santo)
Projetos de Tratamento de Resíduos
● Curitiba (Paraná)
● Ananindeua (Pará)
● Aracati (Ceará)
● Beberibe (Ceará)
● Benevides (Pará)
● Carinhanha (Bahia)
● Estado do Rio Grande do Sul
● Cascavel (Ceará)
● Florianópolis (Santa Catarina)
● Fortim (Ceará)
● Guaxupé (Minas Gerais)
● Maracaju (Mato Grosso do Sul)
● Pindoretama (Ceará)
● Porto Alegre (Rio Grande do Sul)
● Recife (Pernambuco)
● Rio Branco (Acre)
● São Bento do Sul (Santa Catarina)
Planos de Ação Climática na Amazônia
● Altamira (Pará)
● Barcarena (Pará)
● Boa Vista (Roraima)
● Cáceres (Mato Grosso do Sul)
● Parintins (Amazonas)
● Rio Branco (Acre)
Orçamento Climático
● São Paulo (São Paulo)
● Campinas (São Paulo)
● Rio de Janeiro (Rio de Janeiro)
● Curitiba (Paraná)
● Salvador (Bahia)
● Fortaleza (Ceará)
● Recife (Pernambuco)