Primeiro discurso do novo líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, deixa uma pergunta sem resposta

De acordo com fontes do regime ouvidas pela imprensa internacional, o novo chefe iraniano estaria hospitalizado. - / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Quatro dias após sua nomeação como novo líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei pronunciou-se publicamente pela primeira vez nesta quinta-feira (12). O chefe iraniano adotou um tom inflamado de crítica aos Estados Unidos, exaltou o pai — o aiatolá Ali Khamenei, a quem chamou de mártir —, fez juras de vingança e exortações religiosas. No entanto, como o discurso assinado por ele foi apenas lido na TV estatal (por uma voz feminina) e seu rosto aparecia em uma foto (estática), uma questão crucial permanece sem resposta: o paradeiro do novo líder político e religioso do país continua sendo um mistério.

De acordo com Mojtaba, ele soube da escolha de seu nome pela Assembleia de Peritos ao mesmo tempo que a população. Ele classificou como "uma tarefa difícil" ocupar o lugar que pertenceu a Ruhollah Khomeini, fundador da República Islâmica, e Ali Khamenei, seu herdeiro político. O iraniano afirmou, ainda, ter visitado o local onde o corpo de seu pai foi encontrado, após o bombardeio do dia 28 de fevereiro.

"Tive a honra de visitar seu corpo após o martírio; o que vi foi como uma montanha de firmeza, e ouvi que sua mão saudável permanecia cerrada em punho", declarou.

Críticas aos Estados Unidos

Mojtaba teceu críticas ao governo americano. Segundo ele, a vontade da população iraniana é pela continuidade do que chamou de "defesa eficaz e que cause arrependimento ao inimigo". Ele também defendeu que o Estreito de Ormuz permaneça fechado.

O chefe iraniano afirmou ainda que já foram realizados estudos para que os novos ataques — referidos por ele como ações de defesa — foquem em "frentes onde o inimigo tem pouca experiência e grande vulnerabilidade".

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Em outro trecho, o aiatolá prometeu vingança pelas mortes de iranianos em ataques atribuídos aos EUA e a Israel, citando especificamente os bombardeios à escola Shajareh-Tayyebeh, em Minab. Aos países do Oriente Médio que abrigam bases americanas, Mojtaba "recomendou" o fechamento das estruturas, afirmando que "já perceberam que as promessas dos Estados Unidos de garantir paz e segurança eram falsas".

Aliados iranianos

Mojtaba também expressou gratidão ao chamado "Eixo da Resistência", basicamente formada pelos grupos terroristas Hezbollah, Hamas, Houthis. "Nossos melhores amigos", disse.

O líder agradeceu nominalmente ao Iêmen, ao Hezbollah e a a milícias no Iraque.

Paradeiro

Apesar do pronunciamento, seu paradeiro continua sendo um mistério. Ele não é visto desde o ataque realizado pelos EUA e Israel, em 28 de fevereiro.

Nesta quarta-feira (11), Yousef Pezeshkian, filho do presidente Masoud Pezeshkian e assessor do governo, afirmou em mensagem no Telegram que Mojtaba estaria "são e salvo".

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De acordo com fontes do regime ouvidas pela imprensa internacional, o novo chefe iraniano estaria hospitalizado, já que sofreu ferimentos nas pernas no ataque. Outro indício de que foi atingido no ataque seria o fato de que Mojtaba, em algumas oportunidades, foi citado pela mídia estatal como um "veterano de guerra ferido".