Prédio do MTST estende 1,5 mil peças de roupas em protesto contra feminicídios no país em 2025

Peças de roupas fazem alusão aos crimes registrados no ano passado. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A luta pelo combate da violência contra a mulher ganhou um ato em um edifício de Porto Alegre nesta quinta-feira (19).

Uma faixa estendida no topo do antigo prédio do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) da Capital, onde hoje está instalada a ocupação de Maria da Conceição Tavares, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MTST), clamava e letras garrafais: basta de feminicídios. Abaixo, nas centenas de janelas, estavam penduradas calças, blusas e vestidos.

A ação na fachada do prédio com peças de roupas femininas é uma alusão às mortes de 1.568 vítimas de feminicídio no Brasil em 2025. No ano passado, somente no Rio Grande do Sul, 80 mulheres morreram vítimas da violência de gênero.

Conforme Juanita Oliveira, militante do MTST, a intenção do movimento é deixar as peças expostas até o fim do mês de março.

— O MTST RS se somou aos atos promovidos em outros Estados em virtude do aumento do número de mulheres vítimas do feminicídio. E como partimos de dados da realidade, construímos essa ação para dar materialidade aos números. Foi também chocante para nós a separação das roupas e o volume. Isso nos levou a um processo reflexivo entre a militância e do quanto isso impacta a todos — disse.

Como pedir ajuda

Brigada Militar – 190

Se a violência estiver acontecendo, a vítima ou qualquer outra pessoa deve ligar imediatamente para o 190. O atendimento é 24 horas em todo o Estado.

Polícia Civil

Se a violência já aconteceu, a vítima deverá ir, preferencialmente, à Delegacia da Mulher, onde houver, ou a qualquer Delegacia de Polícia para fazer o boletim de ocorrência e solicitar as medidas protetivas.

Em Porto Alegre, há duas Delegacias da Mulher. Uma fica na Rua Professor Freitas e Castro, junto ao Palácio da Polícia, no bairro Azenha. Os telefones são (51) 3288-2173 ou 3288-2327 ou 3288-2172 ou 197 (emergências).

A outra fica entre as zonas Leste e Norte, na Rua Tenente Ary Tarrago, 685, no Morro Santana. A repartição conta com uma equipe de sete policiais e funciona de segunda a sexta, das 8h30min ao meio-dia e das 13h30min às 18h.

fica entre as zonas Leste e Norte, na Rua Tenente Ary Tarrago, 685, no Morro Santana. A repartição conta com uma equipe de sete policiais e funciona de segunda a sexta, das 8h30min ao meio-dia e das 13h30min às 18h. As ocorrências também podem ser registradas em outras delegacias. Há DPs especializadas no Estado. Confira a lista neste link.

Delegacia Online

É possível registrar o fato pela Delegacia Online, sem ter que ir até a delegacia, o que também facilita a solicitação de medidas protetivas de urgência.

Central de Atendimento à Mulher 24 Horas – Disque 180

Recebe denúncias ou relatos de violência contra a mulher, reclamações sobre os serviços de rede, orienta sobre direitos e acerca dos locais onde a vítima pode receber atendimento. A denúncia será investigada e a vítima receberá atendimento necessário, inclusive medidas protetivas, se for o caso. A denúncia pode ser anônima. A Central funciona diariamente, 24 horas, e pode ser acionada de qualquer lugar do Brasil.

Ministério Público

O Ministério Público do Rio Grande do Sul atende em qualquer uma de suas Promotorias de Justiça pelo Interior, com telefones que podem ser encontrados no site da instituição.

Neste espaço é possível acessar o atendimento virtual, fazer denúncias e outros tantos procedimentos de atendimento à vítima. Acesse o site.

Defensoria Pública - Disque 0800-644-5556

A vítima pode procurar a Defensoria Pública, na sua cidade ou, se for o caso, consultar advogado(a).

Disque 100 - Direitos Humanos