Porto Alegre recebe feira com mais de 40 instituições de educação dos EUA

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
Em celebração ao 250º aniversário dos Estados Unidos e como parte das comemorações do Freedom 250, representantes de mais de 40 universidades, faculdades e programas intensivos de inglês estarão em Porto Alegre para mais uma edição da Feira EducationUSA Brasil.
O evento ocorrerá no dia 28 de março, no Hilton Porto Alegre, onde os participantes poderão interagir diretamente com representantes das instituições para obter informações sobre programas acadêmicos, processos de admissão e a rotina da vida estudantil nos EUA.
A programação inclui a Feira EnglishUSA e o Community College Tour, oferecendo oportunidades exclusivas em cursos intensivos de inglês e trajetórias acadêmicas por meio das faculdades comunitárias americanas. A iniciativa conta com a parceria do Consulado-Geral dos EUA em Porto Alegre, que estará presente no local para esclarecer dúvidas sobre vistos de estudante.
Nesta edição, a feira integra um conjunto de atividades relacionadas à Missão Comercial dos EUA ao Brasil em 2026. O evento é gratuito e aberto ao público, mas requer inscrição antecipada pelo link.