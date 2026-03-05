Por que o Irã adota a estratégia do "quanto pior, melhor"

Fumaça é vista no céu de Doha após explosões. MAHMUD HAMS / AFP

Em sete dias de guerra, o Irã vem adotando uma lógica de instaurar o caos com o objetivo claro de forçar governos da região a pressionar a Casa Branca para encerrar os ataques. O resultado: drones suicidas despencando sobre hotéis de luxo em Dubai e Abu Dhabi, regiões centrais da Arábia Saudita e praias do Catar alvejadas.

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Ao adotar essa tática, os aiatolás dinamitam pontes inclusive com antigos aliados. O Catar, por exemplo, chegou a ficar sob sanções internacionais do Ocidente devido a seus laços com o Irã. Agora, ameaça retaliar as ações que vem sofrendo. Além disso, o país vinha se tornando um importante espaço de negociação - um dos poucos — entre Israel, Estados Unidos e grupos terroristas como o Hamas e o Hezbollah, proxies iranianos.

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Nesta quinta-feira (5), o Irã chegou a atacar um aeroporto no Azerbaijão, país aliado da Rússia, que, por sua vez, apoia... o próprio Irã. Também disparou contra o Chipre, no Mediterrâneo, normalmente uma espécie de porto seguro para quem foge do Oriente Médio em épocas de violência endêmica. O drone que caiu sobre a ilha do Mediterrâneo atraiu a Europa para o conflito.

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Ataques a instalações de energia levam a interrupções no tráfego aéreo na região. Estruturas de petróleo e gás também têm sido alvejadas. É como um tiro no pé, de quem não tem nada a perder no momento. Para o Irã essa é uma guerra de sobrevivência.