Por que o Brasil aparece à frente dos EUA em ranking sueco da democracia 

Brasil aparece em 28º lugar, enquanto os americanos em 51º. Sergio Lima / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O estudo anual do Instituo V-Dem, da Universidade de Gotemburgo, na Suécia, trouxe um dado surpreendente: o Brasil aparece à frente dos Estados Unidos no ranking de democracia. O país aparece na 28ª posição entre 179 nações avaliadas. Os americanos estão na 51ª colocação.

Em primeiro lugar no ranking está a Dinamarca, seguida da Suécia e Noruega. Na sequência, Suíça e Estônia.

Os dados, divulgados na terça-feira (17), mostram o país como o principal destaque de um grupo que o relatório classifica como "U-Turn democratizers" — nações que estão revertendo retrocessos da última década e restaurando seus níveis democráticos.

O documento identifica o Brasil como o maior país do mundo, em termos populacionais, a passar por um processo de redemocratização.

O relatório classifica o Brasil como um exemplo de Breakdown Resilience (Resiliência à Ruptura), destacando que a situação foi revertida antes de um colapso do sistema. Segundo o levantamento da universidade sueca, o processo de "autocratização" (retrocesso democrático) é associado ao impeachment de Dilma Rousseff e acelerado após a eleição de Jair Bolsonaro em 2018. A recuperação teria começado com a vitória de Lula em 2022, à frente de uma coalizão de nove partidos.

Deterioração nos EUA

Em contraste com o Brasil, a democracia nos EUA atravessa, de acordo com o relatório, um processo de deterioração considerado "muito mais acelerado do que qualquer outra democracia nos tempos modernos". A pontuação americana no índice caiu 24%, fazendo o país despencar da 20ª para a 51ª posição mundial.

O relatório informa que, sob presidente de Donald Trump, a democracia americana regrediu ao mesmo nível de 1965. O texto classifica o segundo mandato do presidente como um período de "rápida e agressiva concentração de poderes" do Executivo. "A velocidade com que a democracia americana está sendo atualmente desmantelada é sem precedentes na história moderna, afirma o estudo. Corroboram para o argumento restrições legislativas, direitos civis e igualdade perante a lei e liberdade de expressão e imprensa.

Cenário global

O relatório do V-Dem identifica três padrões no retrocesso democrático global: deterioração em democracias tradicionalmente estáveis; colapsos em países que haviam se democratizado com sucesso no final do século 20; aprofundamento da autocracia em regimes já autoritários.