Por que a geografia do Irã é um pesadelo para exércitos invasores

Mapa do Golfo Pérsico mostra passagem de Ormuz. Omar KAMAL,Maria-Cecilia REZENDE / AFP

É comum pensarmos o Oriente Médio como uma imensa área de conexão entre a Europa, a África e a Ásia.

Os mapas políticos e suas linhas, entretanto, costumam ocultar aquilo que só a geografia evidencia: o relevo, variante decisiva em ações militares, especialmente diante de planos de ofensivas terrestres, como a que os Estados Unidos estariam preparando para o Irã em uma eventual segunda fase da guerra iniciada em 28 de fevereiro.

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Geologicamente, o Irã não é uma ponte entre Ocidente e Oriente. É uma fortaleza, que o isola do resto do mundo. Diga-se de passagem, trata-se de uma anomalia na comparação com seus vizinhos: Iraque e Arábia Saudita, por exemplo, são formados por planícies baixas ou desertos abertos.

O Irã é cercado por montanhas de difícil acesso, com picos superiores a 4 mil metros, que funcionam como barreiras naturais, como um escudo que protege seu coração político, a capital, Teerã.

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Pelo Oeste, as montanhas Zagros dificultam a exércitos invasores realizarem um desembarque anfíbio pelo Golfo Pérsico e o avanço rumo a Teerã. São fileiras e mais fileiras de cumes paralelos, com vales profundos e estreitos entre eles. Historicamente, impérios poderosos, como romanos e otomanos, pensaram duas vezes antes de tentar invadir o país, simplesmente ao observarem imponentes montanhas.

No Norte, estão as montanhas Elburz, ainda mais altas e compactas que as Zargos. Lá fica o Monte Damavand, com 5,6 mil metros, o mais alto do Oriente Médio. Essa cadeia funciona como uma parede que protege a capital, Teerã, e a isola do Mar Cáspio.

Uma vez superadas as montanhas e vales, o centro é formado por desertos, o que também é um problema para invasores devido à escassez de água, calor extremo e logística difícil.

Não é impossível a ocupação, mas a empreitada é difícil, mesmo para a maior potência militar do planeta, os Estados Unidos, que correriam o risco sofrerem baixas — Donald Trump estaria disposto a correr esse risco? Acho que não.

A mais famosa conquista do território persa foi empreendida por Alexandre, o Grande. Os árabes, por sua vez, introduziram o Islã. E os mongóis, liderados por Genghis Khan, levaram ao colapso grande parte do país.

Nos anos 1980, na guerra Irã-Iraque, o mundo viu como blindados que buscam subir encostas íngremes se tornam alvos fáceis dos inimigos. Além disso, mover suprimentos por esse terreno torna um inferno qualquer operação logística.

Por tudo isso, é muito pouco provável que Trump ordene uma invasão em larga escala do Irã. Ações pontuais são mais prováveis, com uso de forças especiais para pressionar o regime. A coluna já mostrou como a ocupação da Ilha de Kharg, por onde passa 90% das exportações de petróleo, poderia ser um ganho tático: asfixiar economicamente o regime e, por tabela, forçar o Irã a liberar o Estreito de Ormuz.