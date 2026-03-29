Polícia israelense impede cardeal de entrar na Igreja do Santo Sepulcro; o que isso diz sobre a Semana Santa em meio à guerra no Oriente Médio

Acesso ao Santo Sepulcro, na Cidade Velha de Jerusalém. Rodrigo Lopes / Agência RBS

O fato de a polícia israelense ter impedido o patriarca latino de Jerusalém de celebrar o Domingo de Ramos indica o nível de tensão que deve pautar a Semana Santa na Cidade Sagrada para as três maiores religiões monoteístas - além do cristianismo, o judaísmo e o islamismo. O cardeal Pierbattista Pizzaballa, que chegou a ser cotado como "papável" no conclave que elegeu Leão XIV, foi impedido, junto com o frei Francesco Ielpo de entrarem na Igreja do Santo Sepulcro, neste domingo (29). O local é sagrado para cristãos, que acreditam que, ali, Jesus foi crucificado e de onde teria ressuscitado na Páscoa.

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"Pela primeira vez em séculos, os líderes da Igreja foram impedidos de celebrar a Missa do Domingo de Ramos na Igreja do Santo Sepulcro", afirmou o Patriarcado Latino de Jerusalém, em comunicado.

A polícia israelense informou que todos os locais sagrados da Cidade Velha foram fechados aos fiéis desde o início do conflito contra o Irã, principalmente porque, nessa área de Jerusalém, não há abrigos antiaéreos nem condições de acesso a veículos de emergência e resgate, em caso de ataques.

É claro que a tensão não se restringe só ao Oriente Médio. A polícia da Itália também deve ficar atenta a ameaças terroristas nos arredores do Vaticano, o centro do catolicismo. Sinagogas e centros judaicos pelo mundo também estão atentos.