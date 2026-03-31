Passarela que liga Unisinos e Colégio Anchieta ganhará nome

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
A passarela que liga o campus da Unisinos ao Colégio Anchieta, na Avenida Nilo Peçanha, em Porto Alegre, receberá um novo nome. A estrutura passará a se chamar Passarela Pe. Guido Kuhn. Um ato oficializará a denominação nesta quarta-feira (1º).
A homenagem reconhece a trajetória do Pe. Guido Aloys Johanes Kuhn, S.J. Natural de Campos Novos (SC) e ordenado sacerdote em 1972, ele desempenhou papéis fundamentais na educação e na gestão jesuíta. Entre suas funções, destacam-se as de diretor-geral e superior da Comunidade do Colégio Anchieta, além de ter sido Superior Provincial da Companhia de Jesus no Brasil Meridional e Diretor-Presidente da Associação Antônio Vieira (ASAV), mantenedora da Unisinos.
De acordo com a instituição, o Pe. Guido teve papel decisivo na implementação do campus da Unisinos em Porto Alegre, ao sugerir a utilização do terreno do antigo campo de futebol do Colégio Anchieta para a construção da sede universitária. A nova denominação foi aprovada recentemente pela Câmara Municipal de Porto Alegre.