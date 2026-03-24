Otimismo, expectativa e resultados: o que dizem representantes da União Europeia sobre o acordo com o Mercosul

Embaixador da Itália, Alessandro Cortese; embaixador da Croácia, Ranko Vilović; ministro-conselheiro da Embaixada da Espanha, Juan José Escobar Stemmann. Sérgio Gonzalez / Federasul

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Três representantes de embaixadas da União Europeia — Espanha, Itália e Croácia — participaram, nesta terça-feira (24), do 11º Encontro de Embaixadores da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul). O tema central desta edição: as oportunidades geradas pelo acordo entre Mercosul e União Europeia, que entra em vigor em 1º de maio.

A coluna colheu as avaliações de cada um dos participantes sobre o tratado comercial.

Alessandro Cortese, embaixador da Itália

—É realmente um acordo histórico; foi uma negociação muito longa e complicada. São mais de 700 milhões de pessoas envolvidas. É normal que a negociação se alongue, pois cada Estado tem suas particularidades e interesses. É um mercado enorme, com países que possuem economias complementares e grandes perspectivas de desenvolvimento. A conclusão do acordo, neste momento, não é coincidência: o cenário internacional de comércio tornou-se complicado justamente no comércio, e as políticas protecionistas de alguns países acabaram gerando uma aceleração final. As oportunidades são enormes para ambos os lados. Um estudo indica que, em quatro anos, as trocas comerciais e os investimentos têm potencial para crescer 30%. Outra coisa importante é que não é uma coisa mágica: "concluímos o acordo, amanhã vamos vender mais café". Não funciona assim. Tem de trabalhar um pouquinho, conhecer muito bem o regulamento, conhecer tudo para ter todas as vantagens que, por certeza, vão ser produzidas. É um acordo progressivo; as tarifas não cairão de 35% para zero da noite para o dia, mas, para muitos produtos, a liberação será imediata. Naturalmente, tem um trabalho nacional e de parceria com outros países e vamos fazer isso com muita satisfação.

Alessandro Cortese, embaixador da Itália . Sérgio Gonzales / Federasul

Ranko Vilocic, embaixador da Croácia

— Este acordo possui duas partes: uma comercial e outra política. É importante também por questões geopolíticas: em tempos de turbulências, guerras e protecionismo, muitas coisas que não só são econômicas, não só comerciais, mas geopoliticamente muito sensíveis. Ele também aborda questões sociais, direitos trabalhistas e proteção ambiental. A Croácia foi um dos países que suportava esse acordo desde o começo. Claro que, na União Europeia. há interesses diferentes, tem setores de produção diferentes, mas por isso a União Europeia é uma associação democrática em que, com a conversa, com outras medidas, todos aceitamos a mesma política. Estamos agora entre dois blocos e não há, em todo o mundo, duas partes que estejam mais parecidas, porque estamos todos de mesma origem, culturalmente, com civilização, com produção e com mentalidade.

Ranko Vilocic, embaixador da Croácia . Sérgio Gonzales / Federasul

Juan José Escobar Stemmann ministro-conselheiro da Embaixada da Espanha

— Após mais de três décadas de negociações, o acordo se configura como um instrumento de integração biregional, particularmente avançado, não só com a liberalização comercial, mas também com um quadro normativo em matéria de regras de previsibilidade e gestão de riscos. Em um contexto internacional marcado por tendências de fragmentação, medidas restritivas ao comércio e crescente utilização de instrumentos geopolíticos de pressão, este acordo representa uma aposta clara em um modelo de integração aberta, regulada e baseada em normas. Para o Rio Grande do Sul, as implicações serão significativas: em termos de acesso aos mercados, é possível prever a eliminação imediata ou progressiva de tarifas em setores de interesse do Estado. Para além do comércio de bens, é importante sublinhar o potencial do acordo em matéria de integração de cadeias de valor. A convergência regulatória, a previsibilidade jurídica e a facilitação de investimentos criarão condições para uma inserção mais qualificada das empresas do Rio Grande do Sul em cadeias produtivas biregionais com ganhos em escala, tecnologia e resiliência.