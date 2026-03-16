Oito mil litros de cerveja consumidos em um dia de Saint Patrick’s Day do 4º Distrito

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
Estimativas da Prefeitura de Porto Alegre indicam que foram consumidos cerca de 8 mil litros de cerveja em um dia de Saint Patrick’s Day do 4º Distrito. O evento, realizado no último sábado (14), reuniu mais de 25 mil pessoas em 20 estabelecimentos da Capital e movimentou cerca de R$ 4 milhões.
A iniciativa contou com o patrocínio da prefeitura, em parceria com o coletivo Quarto POA. Dados destacam, ainda, a relevância turística do evento: cerca de 30% do público era composto por visitantes de fora de Porto Alegre, vindos principalmente da Região Metropolitana.
As celebrações de Saint Patrick na Capital continuam no próximo domingo, dia 22, desta vez no Centro Histórico. A Rua Sete de Setembro, nas proximidades da Travessa Passarinho, receberá o St. Patrick’s Day do Polo Cervejeiro de Porto Alegre. O evento terá entrada gratuita e ocorrerá das 14h às 22h.