"O que estamos vendo hoje é fascismo com todas as características", diz Vladimir Safatle em novo livro

Filósofo e psicanalista Vladimir Safatle estará em Porto Alegre nesta sexta-feira (27). Cecília Bastos / USP Imagens

Como parte da programação da I Conferência Internacional Antifascista, o filósofo e psicanalista Vladimir Safatle estará em Porto Alegre nesta sexta-feira (27) para o lançamento de seu novo livro, A ameaça interna: Psicanálise dos novos fascismos globais. Ele conversou com a coluna:

O senhor apresenta, no livro, a ideia de que o fascismo nunca foi algo externo, uma anomalia e que não foi uma manifestação localizada em um período histórico, na Europa do século 20, mas um fenômeno que já se manifestava nas colônias. Como o senhor chegou à conclusão de que o mundo está vivendo um neofascismo?

A função desse livro é simples e clara: eu queria falar em alto e bom som que o fascismo voltou. Não é um termo meramente retórico, é analítico. O que estamos vendo hoje é, sim, fascismo, com todas as características. Claro que, quem tem uma análise do fascismo como um processo histórico dos anos 1930, vai olhar para o que está acontecendo hoje e dizer que há diferenças. Mas a política não é analisada dessa forma. Por exemplo, a República Veneziana, no século 15, é diferente da República Romana e da República Brasileira. No entanto, há algum traço em comum que permite usar o mesmo conceito em todos esses casos. Com o fascismo é a mesma coisa. Não vamos ver um fascismo exatamente igual ao dos anos 1930. Isso nunca vai existir. Mas não impede de dizer que há elementos que retornam de forma muito clara. Mais: explicitam-se de forma clara. O fascismo nunca esteve fora. Sempre foi um elemento constituinte das nossas sociedades, ainda mais da sociedade brasileira. O fascismo nasce das relações coloniais porque há uma naturalização na sociedade de que existem dois tipos de pessoas: as que você reconhece como pessoas e as que você trata como coisas. Se você mata, não tem dolo, não tem nome, não tem história, não tem nada. Ou seja, são pessoas matáveis, extermináveis sem dolo. É um pouco a nossa história. Por isso, todas as tecnologias que vão ser aplicadas posteriormente, nos regimes fascistas e nazistas, se desenvolveram inicialmente nas colônias: os campos de concentração e de extermínio começam nas guerras dos Boers, na África do Sul. Sobre as práticas de extermínio de populações, basta ver o que a Alemanha fez na Namíbia. Sobre guerra de raças, massacres administrativos, basta pegar a história do imperialismo britânico. Isso é um elemento constituinte das nossas sociedades. Nossas sociedades nunca foram democráticas. Foram sociedades de fascismo restrito, ou seja, fascismo para certas populações.

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Como percebeu isso?

A história brasileira foi mostrando isso. Eu me dei conta de que precisávamos fazer uma autocrítica profunda na universidade. Porque nossas universidades não tinham uma visão clara do que era a sociedade brasileira. Negligenciamos a importância do fascismo nacional para a constituição da sociedade brasileira. E que volta agora. E esse termo fascismo nacional não é uma anedota, não é uma brincadeira. É um elemento constituinte da nossa sociedade. O Brasil foi o país que teve o maior partido fascista fora da Europa: a Ação Integralista Nacional teve 1,2 milhão de membros nos anos 1930. Para onde foram? Se procurarmos nas nossas famílias, vamos encontrar integralistas. É um processo parecido com o que ocorre em nível global: não some de repente. Não foi um fenômeno dos anos 1930. Claro, ele se manifestou nos anos 1930, mas ficou de alguma forma obliterado. Ressurge em algum momento.

Como o senhor define o fascismo hoje?

Um traço estrutural do fascismo é a sua forma de violência. É um tipo de violência social muito específica, porque primeiro é uma violência que transforma os afetos, ou seja, a maneira com que a sociedade vai se constituindo enquanto corpo social. Faz com que a dessensibilização e a indiferença sejam o afeto social central. É uma forma de decomposição do corpo social. Isso é o primeiro elemento. Segundo, é uma violência que pode se transformar em uma dinâmica de autodestruição da própria sociedade. Então, a sociedade corre em direção a uma espécie de dinâmica suicida, porque ela vai decompondo todas as estruturas, todos os elementos que seriam possíveis para garantir que consiga sair das suas situações de crise. O fascismo é uma forma de perpetuar crises estruturais. Você não resolve, você continua. Temo um sistema de crises conexas. São várias crises que ocorrem ao mesmo tempo: econômica, ecológica, social, política, demográfica e psíquica.

Por que o fascismo volta de tempos em tempos?

Porque é uma maneira de se naturalizar essas crises. Dizer: “Olha, não tem saída”. Já que não tem saída, então não tem sociedade para todo mundo. Se não tem sociedade para todo mundo, uma parte vai ter de cair.

Qual a importância de definir fenômenos em meio a uma sociedade onde os conceitos são deturpados ou distorcidos?

Acho absolutamente central que consigamos nomear claramente os problemas. Espera-se do pensamento crítico que seja capaz de dar o nome correto às coisas. Dar nome não é, simplesmente, uma ação teórica, abstrata. É chamar a atenção para o que está realmente acontecendo. É fazer as pessoas perceberem aquilo que está à frente delas e o que aquilo realmente significa. Então, por isso que eu insisti, no começo da entrevista, em dizer que a função central do livro é, simplesmente, falar que o fascismo voltou. E é importante nomear. Posso te dar todas as explicações para defender o fato de que estamos diante de um fascismo global, internacional, de longa duração. Não vai desaparecer na semana que vem. Ou seja, a gente está vendo, na verdade, um processo que vai ocorrer, cada vez mais, de forma compacta, tomando frente em todos os países centrais. No capitalismo atual, na periferia, a gente vê por todos. Tivemos um presidente que assinou uma carta à nação com um lema integralista, “Deus, Pátria e Família”. Esse tipo de referência histórica recupera os gestos, as falas, a brutalidade, o resultado.

Como o senhor classificaria os EUA hoje? Um fascismo restrito ou generalizado, segundo o seu conceito?

Desenvolvi essa ideia de fascismos restritos e fascismos generalizados para dizer que, “em situações normais”, as sociedades que nós chamávamos de democracia liberal eram fascismos restritos. O que significa isso? Vamos pegar uma sociedade, por exemplo, de democracia liberal como a França. O que era nos anos 1960? Era uma democracia em um certo território, e um regime fascista em outros. Era fascista na Argélia. A tortura era uma arma de guerra. Com os Estados Unidos ocorre a mesma coisa. Era um regime de fascismo restrito. O fato é que, em situações de crise, esses regimes de fascismo restrito generalizam seus procedimentos. Então, por exemplo, se a gente quer saber se os Estados Unidos eram fascistas, pergunta como lidavam com os negros nos anos 1960 e 1970: leis de segregação. De onde vieram essas leis? Onde a gente viu? Não víamos isso com os judeus na Alemanha? Viamos a mesma coisa contra os negros nos Estados Unidos. A lógica era a mesma: um vazio legal, uma precariedade jurídica da vida dessas pessoas, a sociedade mostrando que ela reconhecia pessoas que ela protegia e as que ela predava. O problema é que em situações de crise, como agora, essa dinâmica se generaliza. Então, você vai vendo forças policiais do próprio Estado atirando contra civis do próprio país. Vimos isso em Minnesota. Isso é o começo do processo.

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E o fascismo de esquerda?