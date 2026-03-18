O que é o Plano Clima e por que ele não pode ser apenas uma carta de boas intenções

Plano traz ações para vários setores produtivos. rusty elliott / stock.adobe.com

O Brasil apresentou uma espécie de "plano-mestre" do país para lidar com as mudanças climáticas, tanto para reduzir emissões de gases do efeito estuga quanto para sobreviver aos impactos do aquecimento global.

Lançado pelo governo federal na segunda-feira (16), o Plano Clima estabelece ações para cortar entre 59% e 67% das emissões de gases de efeito estufa até 2035 e atingir a neutralidade (emissão zero) até 2050. O projeto estabelece 312 metas que o governo promete colocar em prática por meio de mais de 800 iniciativas.

— O Plano Clima é a principal estratégia do governo para o enfrentamento aos graves problemas da mudança do clima que já estão nos assolando, como o que aconteceu em São Sebastião no início de 2023, como aconteceu no Rio Grande do Sul, as secas e cheias na Amazônia — disse a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva.

Foram três anos de trabalho, envolvendo 25 ministérios. Alguns dos objetivos já haviam sido divulgadas ao longo das duas últimas COP, a de Baku, em 2024, e a de Belém, em 2025. Mas, pela primeira vez, o documento estrutura objetivos de adaptação às mudanças climáticas e mitigação.

O plano se compromete em proteger milhões de pessoas em áreas de risco, ampliar áreas verdes urbanas e obrigar que obras públicas considerem os efeitos das mudanças climáticas.

Veja algumas metas da Estratégia Nacional de Adaptação

Até 2035, garantir que todos os Estados e ao menos 35% dos municípios brasileiros tenham Planos de Adaptação; Até 2035, atender com obras de prevenção de riscos de desastres pelo menos 4 milhões de pessoas expostas a desastre geohidrológico; Até 2035, ampliar em 180 mil hectares a cobertura vegetal em áreas urbanas, priorizando os municípios sob maior risco climático; Até 2035, reduzir para 7,5% o total de municípios com nível de segurança hídrica mínimo; Até 2035, garantir que 100% dos projetos para obras de infraestrutura a serem apoiados pelo governo federal considerem os riscos climáticos; Até 2035, reduzir em pelo menos 30% as interrupções operacionais causadas por eventos climáticos em infraestruturas federais de transportes; Até 2030, ampliar para 30% a extensão de áreas marinhas protegidas, com estratégicas específicas para a mudança do clima nos planos de manejo; Até 2035, conectar 30% do território nacional por meio de corredores ecológicos entre áreas protegidas e outros Mecanismos Eficazes de Conservação Baseados em Área (Omec), priorizando territórios sob maior risco climático e de refúgio climático; Até 2030, ampliar a adoção de sistemas de produção agropecuária diversificados, sustentáveis e resilientes, em 72,68 milhões de hectares. Até 2035, erradicar a insegurança alimentar e nutricional grave; Até 2035, ter 100% das secretarias de saúde dos Estados e dos municípios prioritários para emergência climática mobilizados para adaptação do SUS à mudança do clima. Até 2035, garantir que 100% do planejamento de expansão eletroenergética considere riscos climáticos.

O plano reúne oito áreas com metas para cortar emissões na economia no eixo de mitigação.

As áreas públicas e coletivas devem ter um corte entre 155% e 156%. As áreas rurais privadas precisam reduzir entre 109% e 110%. A agropecuária deve ficar entre um corte de 7% e um aumento de 2%. A indústria pode aumentar emissões de 13% a 34% O setor de energia pode ter uma alta de 1% a 44%. O setor de transportes deve ficar entre corte de 8% e aumento de 16%. A área de cidades precisa diminuir de 18% a 45%, enquanto resíduos devem cair de 12% a 19%.

De olho na aplicação

Sem reduzir seus méritos, é necessário pensar que o plano pode não passar de uma carta de boas intenções. Até pelo próprio gigantismo: são centenas de metas, com mais de 800 ações previstas.

Um dos pontos de atenção é que, pelo documento, o país apostará mais em conter o desmatamento para reduzir emissões do que em mudar profundamente sua economia. Faz algum sentido, se pensarmos no peso das florestas nas emissões de CO2, mas não faremos a transição energética se setores como indústria, transporte e energia continuarem emitindo.

Outro aspecto sensível é a questão do financiamento climático, com pare significativa dependente de condições que fogem ao controle do governo, como o apetite internacional por projetos verdes e a estabilidade econômica do país.

O texto tem um diferencial importante, com relação à justiça climática, incluindo gênero (mulheres e clima), racismo ambiental, mobilidade humana e transição justa.

Para Rio Grande do Sul, palco de sucessivas estiagens e de uma enchente catastrófica em 2024, o documento é relevante porque o Brasil assume que o desastre já chegou. O plano é ambicioso, com metas clara, mas há pouca clareza de implementação. O desmatamento continua sendo o centro da estratégia, com menos transformação industrial.

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