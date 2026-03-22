O que é o F-15, caça que o Irã afirma ter atingido no Estreito de Ormuz

Registro do F-15E Strike Eagle em operação em 2020. CHRIS RADBURN / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O Irã afirmou, neste domingo (22), ter atingido um F-15, um potente caça multifunção que estaria sobrevoando a costa sul do país, próximo ao Estreito de Ormuz. A Guarda Revolucionária iraniana classificou a aeronave como "inimiga", mas não especificou se o jato seria de origem americana ou israelense. O Comando Central das Forças Armadas dos EUA (Centcom), entretanto, negou a perda de qualquer aeronave.

De acordo com o comunicado divulgado pelas agências estatais de notícias do Irã, o caça teria sido alvejado por sistemas de defesa aérea terra-ar. Em vídeo publicado pelas agências, é possível identificar a silhueta de um jato que se assemelha ao F-15.

Possivelmente trata-se do F-15E Strike Eagle, considerado por especialistas um dos caças mais respeitados da aviação militar, conhecido por combinar alta velocidade com grande capacidade de carga e operação em missões complexas, sob quaisquer condições meteorológicas. O grande diferencial deste modelo em relação ao clássico é que, além da superioridade aérea (combate ar-ar), ele possui capacidade avançada de ataque de precisão contra alvos terrestres em missões de longo alcance.

A aeronave conta com um conjunto de sistemas eletrônicos e sensores que permite a atuação em baixa altitude e durante a noite. O Strike Eagle é equipado com um canhão interno e pode carregar mísseis ar-ar, bombas guiadas e diversas combinações de armamentos adaptáveis a cada tipo de alvo.

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