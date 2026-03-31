O que diz o possível plano de Trump para uma ação terrestre no Irã

Pentágono não comentou oficialmente as informações. MANDEL NGAN / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A possibilidade de uma operação militar terrestre dos Estados Unidos em território iraniano elevou a tensão no Oriente Médio, diante do que seria o prenúncio de uma nova fase da guerra.

A estratégia foi detalhada no sábado (28) pelo jornal The Washington Post. Mas o que, de fato, diria o plano do Pentágono?

Segundo a reportagem, que ouviu autoridades americanas sob sigilo, o Departamento de Defesa estaria se preparando para "semanas de operações terrestres". O plano foca em incursões combinadas de forças especiais e tropas de infantaria convencional, tendo como alvo áreas costeiras próximas ao Estreito de Ormuz e, especialmente, à Ilha de Kharg.

Aliás, a Ilha de Kharg se tornou o epicentro do planejamento militar por ser o principal centro de exportação de petróleo do Irã. Cerca de 90% do produto bruto iraniano passa pelo local antes de seguir para o mercado internacional, tendo a China como principal destino.

Outro fato que chama atenção é que, nos últimos dias, ocorreram deslocamento de forças para a região.

A 31ª Unidade Expedicionária, com cerca de 2,2 mil militares, recebeu ordens de mobilização nas últimas semanas. Além disso, apesar de não ser citado na reportagem do Post, o Comando Central dos EUA (Centcom) confirmou, no sábado (28), a chegada de outros 3,5 mil militares à região a bordo do navio de assalto anfíbio USS Tripoli.

Riscos e oposição

Entretanto, a reportagem também destaca as possíveis fragilidades para as tropas americanas, como a exposição a drones e mísseis iranianos, fogo terrestre e explosivos improvisados.

Internamente, Donald Trump enfrenta resistência. Uma pesquisa conjunta da Associated Press e da Universidade de Chicago mostrou que 62% dos americanos se opõem firmemente ao uso de tropas terrestres no Irã, enquanto apenas 12% são favoráveis.

Questionada pelo Post, a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, minimizou o caráter imediato da ação: “É função do Pentágono fazer os preparativos necessários para dar ao comandante-em-chefe a máxima flexibilidade. Isso não significa que o presidente tenha tomado uma decisão”.