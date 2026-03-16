No Texas, Invest RS oferece churrasco gaúcho e apresenta Estado como hub global de inovação

Ao todo, 220 pessoas puderam saborear um churrasco gaúcho. Alexandre Elmi / Invest RS

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A Invest RS, agência de desenvolvimento voltada à atração de investimentos nacionais e internacionais para o Estado, está em Austin, no Texas (EUA), participando de mais uma edição do SXSW, um dos maiores e mais influentes festivais de inovação e tecnologia do mundo. Um dos destaques da programação foi um happy hour com churrasco gaúcho, oferecido no último domingo (15) aos participantes do evento.

A iniciativa teve como objetivo promover o RS e prospectar novos negócios. Ao todo, 220 convidados puderam saborear cortes brasileiros. A ação contou com a presença do Tecnopuc e do Instituto Caldeira, representando os ecossistemas de inovação locais, além de empresas de relevância global com operação no Estado, como a Dell e a Cemvita.

— Posicionamos o RS como um hub global emergente de tecnologia, inovação e transição energética. E já nesta segunda-feira (16), conectamos (o RS) com duas empresas que nos procuraram em função das ações que realizamos aqui: uma da área farmacêutica e outra do setor de games — destacou o presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki.

Também foi feito uma ativação com o Paleta Atlândida. Alexandre Elmi / Invest RS

Durante a atividade, também foi feito uma ativação com o Paleta Atlândida, evento na beira de praia realizado em Xangri-lá, e apresentado o Book de Oportunidades em Inovação e Transição Energética, que apresenta um portfólio total de projetos avaliados em R$ 64,6 bilhões.