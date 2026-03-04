Navios do Irã afundados pelos EUA estiveram envolvidos em polêmica ao atracar no Brasil

Fragata iraniana na costa do Rio de Janeiro. FARS News / CC BY-SA 4.0

Os dois navios iranianos envolvidos em uma polêmica, em 2023, no Rio de Janeiro, foram atacados pelos Estados Unidos na atual guerra. Um deles é a fragata IRIS Dena, torpedeada por um submarino americano próximo à costa do Sri Lanka, quando retornava ao Irã, após deixar um porto no leste da Índia. Pelo menos 80 pessoas morreram na ação, ocorrida na terça-feira (3). Foi o primeiro navio afundado pelos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial. Outras 60 estão desaparecidas.

O outro é o IRIS Makran, atingido enquanto atracado no pier em Bandar Abbas, no Golfo Pérsico. Imagens de satélite relevaram uma coluna de fumaça preta sobre o convés.

Em fevereiro de 2023, as duas embarcações da marinha do Irã estiveram atracadas no Rio de Janeiro. O porta-helicópteros IRIS Makran e a fragata IRIS Dena ficaram cerca de uma semana na área. Por se tratarem de navios de guerra, a parada em território brasileiro dependia de autorização da Marinha.

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O aval foi dado, permitindo também, de acordo com o Diário Oficial, o “desembarque da tripulação e convívio social, observando as normas sanitárias locais vigentes em conformidade com as condições epidemiológicas na ocasião da visita”. Na época, circulou a informação de que os navios teriam obtido urânio brasileiro durante sua passagem pelo país, informação rejeitada pelo governo brasileiro.

À época, a operação provocou mal-estar entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos às vésperas da viagem do presidente Lula a Washington, para encontro com Joe Biden.

— O Brasil é soberano. Mas acredito fortemente que esses navios não deveriam atracar em lugar nenhum — disse à época, a embaixadora americana Elizabeth Frawley Bagley, durante entrevista da qual a coluna participou, em Brasília.

Os EUA reivindicam ter aniquilado todo o poderio naval iraniano. Segundo o Comando Central, foram ao menos 17 navios e um submarino destruídos.