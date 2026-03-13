Não será transformando o Brasil em uma grande cadeia dos EUA que o crime organizado será solucionado

Não é incomum os EUA tentarem "exportar" seus presos. JIM WATSON / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Donald Trump quer transformar o Brasil em uma grande prisão para estrangeiros, aparentemente de qualquer nacionalidade, que o governo americano não quer em suas penitenciárias. A revelação da repórter Patrícia Campos Mello, na Folha de S. Paulo, mostra que essa seria a proposta de cooperação em segurança a ser anunciada durante a visita do presidente Lula à Casa Branca, em abril. Ou seja, o Brasil teria de emular o modelo de El Salvador, pequeno país da América Central que se transformou em cárcere para aqueles que os EUA não desejam em seu território.

No caso da nação centro-americana, os detentos estrangeiros capturados nos EUA são depositados na penitenciária de alta segurança Centro de Confinamento do Terrorismo (Cecot). Em janeiro deste ano, por exemplo, estavam confinados lá mais de 250 venezuelanos que os EUA acusam de pertencer a facções criminosas como o Tren de Aragua.

Ora, o Brasil já tem problemas demais com segurança pública, envolvendo o sistema penitenciário, para receber estrangeiros. Sem falar de problemas jurídicos envolvidos na tipificação penal.

Não é incomum os EUA tentarem "exportar" seus presos. Durante a chamada Guerra ao Terror, quantas vezes se falou de Guantánamo, na ilha de Cuba, para onde os americanos transferiram capturados no Afeganistão e no Iraque, supostamente envolvidos com a rede Al-Qaeda e com o Estado Islâmico (EI), mas sem acusação formal, porque estavam em um limbo jurídico?

Outra das demandas de Trump, para o encontro com Lula, segundo a reportagem da Folha, é a exigência de um plano para combate ao PCC, Comando Vermelho e Hezbollah. As duas facções brasileiras envolvem uma polêmica recente, que já comentei neste espaço, mas o caso da milícia fundamentalista islâmica libanesa é antigo: desde antes dos atentados de 11 de setembro de 2001, a suposta presença de células adormecidas da guerrilha na Tríplice Fronteira Brasil, Argentina, Paraguai, incomoda as agências de inteligência americanas. É pedra no sapato.

O cenário que mistura narcotráfico, contrabando, lavagem de dinheiro e financiamento de grupos terroristas do Oriente Médio, é completo e já foi noticiado em várias ocasiões em ZH, em reportagens de Carlos Wagner, que cunhou até o chamado País Bandido, para identificar uma área onde o crime impera, por sobre as fronteiras nacionais. Essa região foi colocada sob lupa após os ataques a Nova York e Washington, esteve sob escrutínio da CIA, mas o fato é que nada foi feito para resolver o problema. Os próprios atentados terroristas contra Buenos Aires, a sede da AMIA e a embaixada israelense, podem ter tido o envolvimento de células ali encapsuladas.