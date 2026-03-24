"Não parece uma guerra da Otan", diz embaixador da Itália no Brasil sobre participação de países europeus no conflito do Irã

Desde a semana passada, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , vem pressionando os países membros da Otan para que auxiliem as forças americanas no conflito com o Irã . No domingo (22), o secretário-geral da aliança militar, Mark Rutte , afirmou que um grupo de 22 países — composto por membros do grupo e aliados de Oriente Médio, Ásia e Oceania — estaria preparando uma "iniciativa" para reabrir o Estreito de Ormuz e para assegurar a navegação livre e segura de navios.

— Como a primeira-ministra (Giorgia Meloni) reagiu: que não considera essa guerra uma guerra da Otan. De toda maneira, a Otan é uma aliança defensiva. Se alguém faz uma guerra, mesmo sendo membro da Otan, teoricamente, (a aliança) não tem um papel para a guerra. Do ponto de vista institucional, não temos a intenção, no momento, de intervir militarmente. Como União Europeia, enviamos navio de guerra para proteger o Chipre. Mas a resposta muito diplomática a uma pergunta pouco diplomática é que não parece uma guerra da Otan. A Otan é defensiva e (a guerra é) fora também do âmbito geográfico da Otan — afirmou Alessandro Cortese, embaixador da Itália.