Ministro do Irã diz que novo líder supremo "está em perfeita saúde e administrando a situação com total controle"

Declaração de Araghchi foi divulgada em seu canal no Telegram. Fabrice COFFRINI / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou neste domingo (15) que o novo líder supremo do país, Mojtaba Khamenei, "está em perfeita saúde e administrando a situação com total controle". A mensagem ocorre em meio a dúvidas sobre o real estado de saúde do chefe iraniano e ao mistério sobre o seu paradeiro, após surgirem informações de que ele estaria ferido.

A declaração de Araghchi, divulgada em seu canal no Telegram, foi extraída de uma entrevista ao jornal Al-Araby Al-Jadeed. A fala ocorre após questionamentos levantados pelos Estados Unidos: na última sexta-feira (13), o secretário de Guerra dos EUA, Pete Hegseth, afirmou que Mojtaba estaria ferido e “provavelmente desfigurado”. Um dia antes, na quinta-feira (12), o presidente Donald Trump disse acreditar que o líder está vivo, porém ferido.

Mojtaba não é visto publicamente desde o início dos ataques dos EUA e de Israel contra o território iraniano, em 28 de fevereiro. Naquela data, a ofensiva causou a morte de seu pai e antecessor, o aiatolá Ali Khamenei, e teria deixado Mojtaba ferido. Segundo fontes ligadas ao regime, ele teria sofrido lesões nas pernas e estaria hospitalizado.