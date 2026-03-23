Mesmo sem litoral, Bolívia celebra o Dia do Mar

Lago Titicaca é considerado pelos moradores como o ponto mais próximo de uma experiência marítima no país Carolina Pastl / Agência RBS

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A Bolívia localiza-se na região central da América do Sul e faz fronteira com Brasil, Paraguai, Argentina, Chile e Peru. Embora o país não possua litoral, celebra-se anualmente, em 23 de março, o Dia do Mar.

A data marca exatamente a perda da província de Antofagasta para o Chile após a Guerra do Pacífico (1879–1884), conflito que deixou os bolivianos sem uma saída para o Oceano Pacífico. O dia homenageia Eduardo Abaroa, herói civil que liderou a resistência na Batalha de Topáter contra a invasão das tropas chilenas.

Em cidades como a sede do governo, La Paz, ocorrem desfiles militares, atos cívicos e discursos políticos. A repórter da coluna Campo e Lavoura de ZH, Carolina Pastl, que está em férias na Bolívia, presenciou as celebrações ao passar pela cidade de Copacabana, às margens do Lago Titicaca, e enviou registros à coluna. O local é considerado pelos moradores como o ponto mais próximo de uma experiência marítima no país. No desfile, destacam-se as cholitas, mulheres indígenas que são símbolos da cultura e da resistência local.