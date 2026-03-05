Mercado de carbono será tema de debates na Fiergs

O mercado de carbono no Brasil, que tem como objetivo incentivar a redução de emissões de gases de efeito estufa, permitindo que empresas compensem suas emissões comprando créditos de projetos que reduzem ou removem gases poluentes da atmosfera, será tema do Carbon Conference, na Fiergs, em Porto Alegre.
No próximo dia 19, serão debatidos temas como os desafios do mercado de baixo carbono, descarbonização do setor público e tecnologias para produção e consumo de hidrogênio e descarbonização.
Veja a programação
9h30min
Desafios do Mercado de Baixo Carbono
Felipe Dalla Vecchia – Diretor Instituto do Petróleo e dos Recursos Naturais da PUCRS
10h10min
Descarbonização do Setor Público
Marcino Rodrigues – Presidente do ILADES
Rafaela Santos Martins da Rosa, Juiza Federal RS, autora do Livro Dano Climático
Luciano Souto, Especialista no Instituto Senai-RS de Tecnologia em Quimica e Meio Ambiente
13h30min
Panorama legal atual do mercado de carbono no Brasil – regulamentação e oportunidades
Bruno de Rosso – Diretor Executivo da Worton
Jackson Brilhante, coordenador do Plano Estadual de Agricultura de Baixa Emissão de
Carbono da Secretaria de Agricultura do RS
14h20min
Projetos de descarbonização (DACCS, BECCS e ALGAS)
Victor dos Santos, Rodrigo Iglesias, João Pedro Zielinski — Pesquisadores do IPR/PUCRS abordando projetos de pesquisa das empresas
Repsol/Sinopec, ENEVA e Petronas.
Mediador Filipe Albano, IPR-PUC
16h
Tecnologias para Produção e Consumo de Hidrogênio e Descarbonização
Marcelo Godinho, Consultor, Engenheiro Químico, Professor da UCS
Paulino Cesar Gaspar, CEO da GPX Tecnologias e Investimento
Marcelo Dondé, Gerente Institucional da Rodoplast Industria e Comércio
Inscrições aqui.