Melo toma posse como presidente da Frente Nacional de Prefeitos e Prefeitas

O prefeito de Sebastião Melo tomou posse em definitivo como presidente da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP), nesta terça-feira (24), durante a assembleia geral da entidade, em Curitiba (PR). Assim, ele deixa a condição de presidente interino.
As prioridades defendidas por Melo na presidência da FNP são a construção de um novo pacto federativo para enfrentar o subfinanciamento dos municípios; a criação do SUS do Transporte Público; a regulamentação justa da Reforma Tributária; a construção de uma agenda nacional de adaptação climática; e o combate à violência contra a mulher nas cidades.
Durante discurso em Curitiba, Melo também destacou como pautas prioritárias a escola 6x1 e os impactos para os municípios.
A frente reúne gestores das capitais e cidades com mais de 80 mil habitantes.
Ele fica no cargo até março de 2027.