Marcha antifascista reúne milhares de pessoas no centro de Porto Alegre

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
Como forma de abrir oficialmente a 1ª Conferência Internacional Antifascista de Porto Alegre, milhares pessoas reuniram-se nas ruas da Capital para uma marcha que percorreu bairros da região central.
De acordo com a organização, o encontro reuniu lideranças políticas nacionais e internacionais, representantes de movimentos sociais e delegações de 30 países que estão na cidade para participar dos debates, fóruns e palestras do evento. A maior comitiva estrangeira é a da Argentina, com 150 integrantes.
Ainda no plano internacional, há representantes dos Estados Unidos — incluindo 15 membros do partido do prefeito de Nova York, Zohran Mamdani — além de participantes do Congo, Quênia, Paquistão, Cuba e outras nações.
A Conferência segue até domingo (29). No sábado (28), por exemplo, um encontro celebrará os 25 anos do Fórum Social Mundial em Porto Alegre. A roda de conversa ocorrerá às 10 horas, no Centro Cultural da UFRGS.