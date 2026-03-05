Mais de 1,2 mil residências em áreas de risco foram derrubadas em Porto Alegre

Um balanço do Departamento Municipal de Habitação (Demhab) aponta que 1.253 residências em áreas de risco ou que ficam no entorno da nova ponte do Guaíba, na zona norte de Porto Alegre, foram demolidas.
No bairro Arquipélago, foram colocadas abaixo estruturas nas ilhas Mauá e Pintada (274), Pavão (89) e Marinheiro (1). Também foram derrubadas casas nas vilas Dique (254) e Asa Branca (152). Nos arredores da Arena e da nova Ponte do Guaíba, no espaço chamado de Casa de Passagem, foram 125 residências. Na alça da ponte, 306, e no Túnel Verde, uma região localizada na zona sul da Capital, foram 31.
Além de Demhab, participam das demolições o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), na alça da ponte, e a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi).
Conforme o diretor do Demhab, André Machado, todas as famílias desses locais foram beneficiadas com o programa Compra Assistida ou bônus moradia, ambos imível definitivo, ou com Estadia Solidária ou Estadia Ponte, os dois temporários.