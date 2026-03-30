Leonardo Pascoal será presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação das Capitais 

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
O secretário de Educação de Porto Alegre, Leonardo Pascoal, assume, a partir de abril, a presidência do Conselho Nacional de Secretários de Educação das Capitais (Consec). Atual vice-presidente da entidade, Pascoal exercerá o novo mandato até 2027.
A escolha ocorreu durante a 1ª Reunião Ordinária de 2026 do conselho, realizada na última semana, em Brasília. Pascoal substituirá atual presidente, o secretário municipal de Educação do Rio de Janeiro, Renan Ferreirinha, que deixará o cargo para concorrer a deputado federal pelo Estado fluminense.
O Consec reúne os secretários de educação das 26 capitais brasileiras e tem como função fortalecer a educação pública municipal por meio da troca de experiências, colaboração técnica e diálogo com o governo federal. A entidade foi lançada oficialmente em 2023.