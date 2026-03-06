Israel divulga ilustrações do que seria o bunker de Ali Khamenei em Teerã; veja o vídeo

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
As Forças Armadas de Israel (IDF, na sigla em inglês) divulgaram nesta sexta-feira (6) ilustrações que representam o interior do bunker do ex-líder supremo Ali Khamenei. O grande complexo foi bombardeado durante uma ação dos Estados Unidos e de Israel no último sábado (28). Não há confirmação de que as ilustrações correspondam à estrutura real.
De acordo com as IDF, o bunker subterrâneo se estende por ruas inteiras de Teerã e inclui diversos pontos de entrada, saídas de emergência em diferentes pontos da cidade e salas internas para que as lideranças do regime se reúnam e realizem encontros. Nas imagens, é possível observar que a estrutura contaria com até seis andares, inclusive com passagens para carros. Khamenei não estava no local quando foi morto; ele estava em um escritório na superfície.
No último andar, é possível “circular” pelos corredores do bunker, que mostram fotografias de Khamenei e da bandeira do Irã. Em uma das imagens, aparece o ex-líder supremo iraniano ao lado do líder do Hamas, Yahya Sinwar, morto por Israel em outubro de 2024, e, ao final, uma ampla sala de conferências.