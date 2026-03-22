International Day: Evento multicultural reúne 500 pessoas e celebra 12 nações em Porto Alegre

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
Mais de 500 pessoas participaram, no sábado (21), de mais uma edição do International Day, evento multicultural promovido pela Pan American School de Porto Alegre. A iniciativa proporcionou aos participantes o contato, por meio de bancas temáticas, com a gastronomia e as tradições de 12 nações: Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Israel, China, Japão, Portugal, Espanha, Áustria, Itália, Uruguai e, claro, Brasil.
O International Day é uma tradição entre as escolas de currículo internacional. O objetivo é fortalecer os laços entre a comunidade e promover momentos de integração no contexto das relações internacionais. Única escola internacional do Rio Grande do Sul, a Pan American reúne mais de vinte nacionalidades entre alunos e professores.
Participaram do evento o cônsul da Itália em Porto Alegre, Valério Caruso, e o cônsul honorário da Suíça, Mártin Haeberlin, além do presidente da Câmara de Comércio Italiana do Rio Grande do Sul, Filippo Mariani, e do gerente do consulado norte-americano em Porto Alegre, Sean Myers. Também estiveram presentes o presidente do Sinepe/RS, Oswaldo Dalpiaz, e a diretora de investimentos e serviços de exportação do InvestRS, Maria Paula Merlotti.