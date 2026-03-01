Imagens de satélites revelam destruição em complexo do regime de Ali Khamenei

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
A ação militar conjunta dos Estados Unidos e de Israel teve como alvos pontos estratégicos em todo o Irã, com destaque para o complexo da residência oficial do líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei, em Teerã.
O local era o principal centro de recepção para autoridades de alto escalão e o coração das decisões do regime. Imagens aéreas e de satélite confirmam a destruição da área.
Conhecido como Beyt-e Rahbari (Casa da Liderança), o complexo serviu, durante quase quatro décadas, como a sede do poder absoluto do aiatolá. Era de lá que Khamenei proferia seus discursos sobre questões internas e diretrizes de política internacional.
Mais do que uma estrutura administrativa, o espaço era considerado a personificação física do regime islâmico.